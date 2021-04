Per Johansson: "Precis som allt annat har dejtingen hittat nya vägar under det senaste året"

Jag läser i kvällspressen att Kilafors egen Hanna Hedlund utbytt hemligheter med självaste Carola under inspelningarna av tv-programmet Let´s Dance. I alla fall om man får tro Carola själv, och det måste man ju. Det är inte utan att man blir lite avundsjuk.

Annars var förra helgen tung för oss hälsingar. Hanna Hedlund åkte ut ur Let's Dance och Bollnäsbördiga Victoria Silvstedt, i rollen som Isvargen, åkte ur Masked Singer. Ett något absurt tv-program för övrigt. Speciellt när panelen och publiken tillsammans vrålar "av med masken”, som om allt vore sponsrat av Covidskeptikernas riksförbund.

Nåja, som tröst kan jag meddela att min syster påstår att det ändå kommer att bli en segrare med hälsingekoppling i Let's Dance. Nämligen Lill-Babs barnbarn Filip Lamprecht. Detta skrivet med risk för att han redan har åkt ur när denna krönika publiceras på nätet. Men då skyller jag på att jag litar lika mycket på min syster som på Carola. Och vem vet, kanske döljer sig Peter Stormare eller någon annan hälsing bakom Voodoodockan i Masked Singer.

Skriver den ena att hen är pyroman svarar den andra att det är kul att ha brinnande intressen och så vidare.

Apropå Lamprechts aningen krystade hälsingekoppling har jag i den så kallade dejtingvärlden kontakt med en person som berättar att hennes mormor bodde här, på landet utanför Bollnäs. ”Där är det jättevackert”, svarar jag direkt eftersom jag i egenskap av söderhamnare tycker att exakt allt som ligger utanför Bollnäs är vackert. (Förlåt kära Ljusnanläsare, vi är säkert bara avundsjuka.)

Men så tenderar man också att vara överdrivet positiv till allt den andra berättar i dejtingsammanhang. Skriver den ena att hen är pyroman svarar den andra att det är kul att ha brinnande intressen och så vidare. I det här fallet har det i och för sig varit befriande okrystat, åtminstone från mitt håll. Först sålde vår gemensamma vän in oss hos varandra med att vi båda gillar true crime och gin, sen har det visat sig att vi har exakt samma fem favoritlåtar av Lars Winnerbäck och tycker om ungefär samma viner. Nu räcker väl detta kanske bara som avgörande argument om det handlar om att bilpendla tillsammans mellan Söderhamn och Bollnäs med efterföljande fredags-after work, men ändå.

Jag vet vad många av er tänker! Jag kan själv höra Stefan Löfven ryta till när han läser detta. ”Vi befinner oss i en oerhört allvarlig situation. Det inte läge att dejta och dricka gin just nu.” Men precis som allt annat har dejtingen hittat nya vägar under det senaste året. Det där gemensamma favoritvinet kan drickas under ett videomöte, och vårens värme tillåter många och långa promenader. Dessutom säger hon sig ha antikroppar, vilket antagligen gör henne hundra gånger hetare i dejtingvärlden än en annan. Och om det sen fortsätter bra kanske man till slut anser sig få bryta regeln om två meters avstånd. På samma sätt som man får när man tisslar hemligheter med Carola.

