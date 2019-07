Per dog i en snödriva – delat ansvar försvårar vården: "Jag skulle önska att vi hade större möjlighet att medicinera"

Dubbeldiagnos kallas det när en person dels har en psykiatrisk diagnos samt missbrukar alkohol eller andra substanser. Missbruk kan förvärra den psykiatriska sjukdomen och den psykiatriska problematiken ökar i sin tur risken för ett mer omfattande missbruk.

Den psykiatriska vården som sköts av region Gävleborg ställer krav på att patienten ska vara drogfri under en längre period för att få behandling. Missbruksvården, som kommunen har hand om, förutsätter att personen är fri från symptom på psykisk sjukdom. I mitten står en person utan att få rätt hjälp.

13 februari 2019 frös Per Olsson ihjäl i en snödriva i Vallvik. 1999 fick han diagnosen ”Paranoid schizofreni utan någon egen sjukdomsinsikt”. Hans liv var från 20-årsåldern kantat av psykoser, kriminalitet och missbruk.

Under åren 2007-2012 ingick den nu pensionerade skötaren Kent Tallberg i ett dubbeldiagnosteam, Stödhjulet, som upprättats i Söderhamn. Stödhjulet var ett samarbete mellan Region Gävleborgs Psykiatri och Habilitering och Söderhamns kommuns socialförvaltning och omsorgsförvaltning. Verksamheten var dels en uppsökande verksamhet som riktade sig till personer med dubbeldiagnos men även en plats dit personer kunde komma för samtal, medicinering och omvårdnad.

Kent Tallberg berättar om hur Per Olsson veckovis fick sprutor hos Stödhjulet. De anställda var utbildade i behandlingsformer inom KBT för personer med missbruksproblem.

– Jag gillade Per. Han var snäll och glad när han var hos oss. Enormt spruträdd. Så den ende som fick ge injektioner var min kollega. Han var noga med att ge sprutan i rätt tid så att Per skulle må bra. Han till och med planerade när Per skulle ha sin spruta om han själv skulle gå på semester, berättar Kent Tallberg.

Dubbeldiagnosteamet fanns där för att ingen skulle hamna mellan stolarna hos socialen och psykiatrin. Enligt en utredning 2008 (Forskning och Utbildning i Söderhamn) fungerade verksamheten bra. Trots det lades verksamheten ner 2012. Anledningen var dels att verksamheten kostade för mycket pengar i relation till hur många personer som var inskrivna hos teamet.

Istället är SIP (Samordnad individuell planering) det nya sättet att arbeta med personer som hamnat längst ner i samhället. Vid ett SIP-möte finns representanter från alla myndigheter kring en psykiskt sjuk eller missbrukande person närvarande - tillsammans med den enskilde.

– Det diskuteras åtgärder och skrivs handlingsplan för arbetet med och för den enskilde individen, förklarar Malin Thurfjell som arbetar som verksamhetschef på vuxendelen inom socialtjänsten i Söderhamn.

Problemet är att den enskilde måste ge sitt samtycke för ett sådant möte. Ges inte ett samtycke från personen så får heller inte mötet äga rum, enligt lag. Vilket skapar problem när det kommer till personer som inte har någon egen insikt i sin sjukdom eller missbruk.

– Ger de inte sitt samtycke så är det svårt att hjälpa dem. Den enda gång vi kan begränsa en person är när vi får gå in med tvångsvård. Men för att få LVM eller LPT krävs ganska mycket och sedan är behandlingen under en begränsad tid, förklarar Malin Thurfjell.

– LVM är aldrig längre än sex månader och efter det är personen ute igen och finns det då inte en uppföljning, vilket bygger på frivillighet från den enskilde personen, så är risken för återfall stor. Vi får inte gå in med några insatser för tidigt, så oftast har personen hunnit gå ner sig igen innan något kan göras, berättar Malin Thurfjell.

Många gånger har vi försökt på de sätt som vi kan

Söderhamns kommun har vid ett flertal tillfällen fått nedslag av Länsstyrelsen på hur inkomna oroshanteringar hanterats. Malin Thurfjell tar till sig av viss kritik där kommunen har brustit i framförallt dokumentation kring de inkomna orosanmälningarna och kring kontaktförsök med personen i fråga.

– Många gånger har vi försökt på de sätt som vi kan. Vi har ringt - om det finns telefon. Vi har skickat brev - om det finns någon adress. Sen får vi inte söka upp personer i det egna hemmet utan att vi först annonserar att vi kommer. Och vill man då inte träffa oss, så öppnar man inte. Skulle vi bara få personen framför oss så skulle vi kunna motivera många av dem att ta hjälp. Det är jättetufft, säger Malin Thurfjell.

Per Olssons syster Ann-Louise Svensson och hans mamma Barbro Carlsson och skötaren Kent Tallberg har gjort upprepade orosanmälningar kring Per Olssons sjukdom och missbruk.

– Det jag inte kan förstå är att man betalar för flera månaders behandling för en människa och sedan är det ingen som bryr sig när han kommer tillbaka. Då har man kastat alla pengarna i sjön, fnyser Kent Tallberg.

Hur kommer man åt problemet utan att kränka individens integritet?

– Jag skulle önska att vi hade större möjlighet att medicinera. Och en större befogenhet att komma in hemma hos människor. Mår du dåligt så vill du ofta inte träffa någon. Du skärmar av dig från personer som står dig närmast eller vill ge dig hjälp. Idag får enbart polisen gå in, säger Malin Thurfjell.

– Det skulle även vara önskvärt, att när en person som varit inne på ett LVM-hem fångas upp av psykiatrin. Men uppfyller personen inte kriterierna för att få LPT, så bygger vården och psykiatrin på frivillighet. Jag önskar att det fanns ett mellanting till det vi har idag. Att du som individ kan vara ute fritt, men med ett tvång på medicinering. Så fort du bryter din medicinering så kan vi gå in med en åtgärd direkt. Nu måste vi vänta tills personen går ner sig så fruktansvärt innan vi har lagstöd att kunna göra någonting, förklarar Malin.

Malin Thurfjell säger att hon lider med de anhöriga till människor med dubbeldiagnos och hon förstår att de uppfattar myndigheter som stelbenta. Att de känner sig sviken av systemet.

– Att vara anhörig till en person med missbruk, psykisk ohälsa eller ännu värre - med en dubbeldiagnos - är bara fruktansvärt. Jag förstår deras känsla att myndigheter inte gör tillräckligt, men vi har inget lagstöd att varken låsa in eller tvångsmedicinera en person. Den enda gång man är inlåst länge i Sverige är när man har ett fängelsestraff, säger Malin Thurfjell.