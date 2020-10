Pearl Jam och P J Harvey kommer till Hudiksvall – tack vare Johan Bergmark

Kanske svartvitt foto är nödvändigt för att få fram det mörka och sårbara hos kända artister. Så känns det i alla fall när jag studerar alla 187 fotografier, i olika format, som Johan Bergmark plockat med sig till Hälsinglands museum. Även om somliga porträtt är tagna för ett skivomslag eller tidningsartikel, är de allra flesta rent privata fotograferingar.

Rockvärlden är manlig, det är tydligt när jag ser bilderna där män på rad blickar mot oss. Men det finns naturligtvis undantag, som P J Harvey, Lill-Babs och Robyn och några till.

När Johan Bergmark tar kontakt med musikens stora artister, som Johnossi, The Hives eller Joakim Thåström för att få fotografera, är det sällan någon som tackar nej. Inte ens när de ombeds att kliva ut i vattnet eller plåtas i en städskrubb. För de litar på att fotografen vet vad han gör.

Resultatet blir oftast väldigt bra. Och när Johan Bergmark själv känner sig missnöjd, kan slumpen eller envisheten göra att bilden räddas. Så blev det med den analoga bilden av Jocke Berg.

– Jag gillade aldrig bilden, så jag knölade ihop en print och slängde iväg. När den sen sakta började veckla ut sig så hände det något. Jag fotograferade av mitt eget fotografi och plötsligt blev den bra, berättar Johan Bergmark.

Jag har träffat Johan Bergmark en gång tidigare, på en föreläsning inför fotoelever på Forsa folkhögskola. Men det hade jag helt glömt bort, fram till den stund jag nu studerar hans bilder. Hans metod, som han beskrev på föreläsningen, visas här i praktiken. Porträtten får inte vara poseringar, den neutrala blicken utan leenden är det han alltid eftersträvar. Här ser jag att det fungerar. Människan bakom masken kliver fram. Skörhet, trots, engagemang och kärlek når fram till åskådaren.

Han kallar utställningen "Let there be rock", efter titellåten på det legendariska AC/DC -albumet från 1977. För i botten finns hela tiden musiken. Johan Bergmark lyssnar alltid på musik, även om han inte spelar själv. Första livekonserten var med Black Sabbath, och hårdrocken har följt honom genom åren. I dag är det dock oftare amerikansk root-musik, liksom blues, jazz och country, han lyssnar på. Musik som ofta förmedlar riktigt bra texter.

När någon av favoriterna har en spelning i Sverige passar han på att fråga om han får komma med sin kamera. På så sätt kan man säga att det är hans skivsamling från närmare 30 år han nu visar i bild.

– Det är nog bara hip-hop och kanske Lill-Babs jag inte lyssnar så mycket på, säger han när han visar runt i utställningen.

Det är en retrospektiv samling som nu visas på Hälsinglands museum i Hudiksvall, tagna med både analoga och digitala kameror. Men tekniken verkar inte vara avgörande, det är svårt att se skillnaden.

Bakom varje fotografering finns en historia. Som bilden av singer-song-writern Vic Chesnutt 1997. Bilden på honom, sittande i sin rullstol, utstrålar en märklig intimitet. Johan Bergmark berättar att han ringt och mejlat och tjatat om att få till en kort plåtning med artisten som han avgudade. Nu skulle han spela på Studion i Stockholm. Vägen in till scenen gick genom en smal, brant trappa.

– Jag hade riggat precis vid scenen för att kunna få detta gjort snabbt och smidigt. När Vic och crew kom så sa hans turnéledare att om jag bar ner Vic, så skulle han komma efter med rullstolen. Perfekt! Jag tog Vic i mina armar och bar ner honom för de smala trapporna. När jag vänder mig om efter stolen, så ser jag att turnéledaren tänt en cigarett där uppe. Alltså står jag där med Vic i famnen och pratar väder i ungefär två minuter. Det känns som en evighet! Men vi fick en rätt intim närvaro där och jag tycker det känns i bilden.

Bland alla internationella och svenska artister finns också några nytagna bilder med hälsingekoppling. Så som Johan Bergmark porträtterat Per Persson, Thore Härdelin, Samantha Ohlanders och Ulf Stureson har nog ingen annan sett dem.

Innan jag går avslöjar Johan Bergmark att även om inte P J Harvey eller Pearl Jam kommer att närvara personligen på lördag, så kan museet locka med ett framträdande av Ulf Stureson, som pryder utställningsaffischen.

UTSTÄLLNING

"Let there be rock"

Fotograf Johan Bergmark

Hälsinglands museum, Hudiksvall

Pågår: 17/10 2020–30/1 2021