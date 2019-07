Partiernas intäkter i Gävleborgs redovisas – dessa tog emot mest bidrag

Den 7 juli var sista dagen för partierna att skicka in sina intäktsredovisningar till Kammarkollegiet. Enligt en ny lag som trädde i kraft den 1 april 2018 ska allmänheten kunna ta del av siffrorna och detta ska förbjuda att partierna tar emot anonyma bidrag. Om de har tagit emot anonyma bidrag ska dessa återbetalas, eller betalas till Kammarkollegiet. Förut innefattade redovisningen endast partier på riksnivå men nu ska även partier på lokal nivå granskas.

Fem av de åtta partierna som styr i Gävleborg har lämnat in sina redovisningar. Det parti som fått in mest bidrag och intäkter är Moderaterna. De har fått in 1 874 992 kronor, av vilket 1 042 072 kronor kommer från försäljning.

Socialdemokraterna hamnar på andra plats med intäkter på 1 239 068 kronor, där 304 900 kronor tillhör bidrag från Olof Palmes internationella center. De har inga intäkter i form av försäljning.

I Palmecentret ingår bland annat ABF, LO och hyresgästföreningen. På tredje plats kommer Liberalerna Gävleborg som fått 300 000 kronor i bidrag från Nya stiftelsen Gefle Dagblad.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har redovisat intäkter i form av bidrag från privatpersoner. Miljöpartiet de gröna har fått in 14 400 kronor i bidrag. En skillnad på 1 860 592 kronor jämfört med Moderaterna.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte redovisat sina intäkter till Kammarkollegiet.

– Vi tar inte emot gåvor, vi har bara det regionala partistödet och vår medlemsavgift, säger Magnus Svensson (C), regionråd i Gävleborg.

Enligt Kammarkollegiet behöver partierna endast redovisa sina intäkter om de har tagit emot bidrag eller tjänat pengar via försäljning eller hyror.

– Man behöver inte redovisa om intäkterna understiger ett halvt prisbasbelopp, det ligger på 22 750 kronor. Partierna kan räkna bort kommunbidrag, medlemsavgifter och bidrag från det egna partiet, säger Sanna Ärfström på Kammarkollegiets rättsavdelning.

Även Kristdemokraternas distriktsordförande Lili André uppger att de inte tar emot gåvor och att de inte överstigit halva prisbasbeloppet.

Roger Hedlund, ordförande för Sverigedemokraterna i Gävleborg skriver i ett sms till helahälsingland:

Man har blandat ihop sista inlämningsdatum med den 15 juli. En redovisning kommer alltså lämnas in nu i dagarna.

I Hälsingland har endast Socialdemokraterna i Hudiksvall och Vänsterpartiet i Bollnäs redovisat sina intäkter för 2018.