Parkminnen: Carola lockade flest till folkparken: "Lyckan över att få stå på scenen var påtaglig"

Konkurrensen hade varit hård. Carola Häggkvists första sommarturné omfattade 21 spelningar, men betydligt fler nöjesställen, ett drygt hundratal, hade velat boka henne. Curt-Olof Wennberg var nöjd. “Naturligtvis! Alla vill ju ha henne på midsommardagen”, sa han när Ljusdals-Posten intervjuade.

Genombrottet för en bredare publik hade kommit 26 februari 1983, då Carola Häggkvist stod som segrare i Melodifestivalen. Ett par månader senare representerade hon Sverige i Eurovision Song Contest med Monica Forsbergs och Lasse Holms låt Främling. Tävlingen avgjordes i München och Carola Häggkvist slutade på en tredjeplats, efter den israeliska tvåan Ofra Haza och segraren Corinne Hermès från Luxemburg. Att 84 procent av Sveriges befolkning såg sändningen bekräftade hennes genombrott.

Curt-Olof Wennberg hade jobbat för att få Carola Häggkvist till folkparken sedan november året innan. Han hade då sett henne i teveprogrammet Country på kvällskanten, som leddes av sångaren Alf Robertson. Där hade hon framfört Dolly Partons 9 to 5 och Chuck Berry-låten Johnny B Goode. Ett sammanträffande är att programmet sändes den 23 april, exakt ett år innan ESC-finalen i München.

Kontraktet med Ljusdals folkparksförening skrevs under innan finalen i Tyskland. Gaget var i normala fall 30000 kronor, något som vid tiden var ovanligt högt. Det upprörde flera arrangörer, bland annat Sundsvalls folkparkschef Jan-Erik Sjödin. “Skrämmande att kräva så mycket för en tjej från ingenstans”, sa han när han intervjuades av Expressen i mars. Men Curt-Olof Wennberg hade lyckats boka artisten till en väsentligt lägre kostnad. Vilken summa som stod i kontrakten vill han inte avslöja.

– Men jag kan säga att vi gjorde en väldigt bra deal.

Men styrelsen i folkparksföreningen var kritisk till bokningen.

– Man fick inte satsa på någonting, det fick inte kosta pengar. Men det skulle komma in pengar”, avslöjar han.

När han på ett styrelsemöte hade meddelat att bokningen var i hamn kommenterade en ledamot:

– Han sa "Det gjorde du din jävel bara för att det är en liten söt jänta!", berättar Curt-Olof Wennberg.

De 21 spelningarna på Carola Häggkvists turnén var fördelade på två 14-dagarsperioder. Turnéledaren Thomas Nordlund förklarade i Expressen-artikeln att gaget hade kunnat sänkas om turnén varit längre, men att den begränsats i längd av omtanke med artisten. “En 16-åring ska inte fraktas runt och göra 100 framträdanden på kort tid. Det vore vansinnigt.” Men han förutspådde att Carola Häggkvist skulle komma att dra mycket folk under turnén. “Nästan alla parker kan räkna med bra förtjänst.”

Och det verkade också gälla för folkparken i Ljusdal. Curt-Olof Wennberg uppskattade att Carola Häggkvist skulle komma att dra 6000 - 7000 personer. Men trycket på förköpsbiljetter hade varit stort, och torsdagen innan midsommar dristade han sig till att gissa på en publiksiffra på 8000. Det skulle visa sig att det kom långt fler för att se och lyssna till den svenska stjärnskottet.

Sommarturnén hade inletts dagen innan i Hede där hoppades arrangören Erik Persson på 3000 inlösta, det kom mer än dubbelt så många: 8000!

Men publiksiffran skulle överträffas dagen efter i Ljusdal. Med 12 112 betalande plus barn under 12 år, som gick in gratis, slutade publiksiffran i Ljusdal på omkring 15000 personer – nytt publikrekord för folkparken.

Då lät det annorlunda från parkstyrelsen, berättar Curt-Olof Wennberg.

– De hade två långbord och det var pengar, pengar, pengar. “Ja det här har vi gjort bra” kommenterade då samme ledamot i lokalpressen.

Framträdandet skulle ha börjat klockan 16, men då ringlade fortfarande köerna långa. “Vi stängde ju faktiskt parken en halvtimme för att sondera om det gick att ta in de 700 som köade för Carola”, sa Curt-Olof Wennberg. “Där fanns folk från Dalarna, Sveg och Sundsvall. Hur skulle de reagera om vi inte släppte in dem.” Ungefär 20 minuter försenad kunde så Carola Häggkvist inta scenen.

Under sommarturnén hade endast två spelningar en högre publiksiffra: Gröna Lund (23000) och Eskilstuna (18000).

“Carola var söt och fräsch som en sommardag. Lyckan över att få stå på scenen var påtaglig”, skrev Ljusnans reporter Marie Ericsson. Ljudet strulade under de två första låtarna. Carola Häggkvist inte kunde höra sig själv när hon sjöng och blev därför osäker. Men felet avhjälptes och “Carola tog sedan skadan igen”, rapporterade Ljusnan.

Precis som Elvis Presley inledde Carola Häggkvist showen med Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra som intro. Under 40 minuter framfördes sedan bland annat låtar från debutalbumet (Mickey, Gloria, Säg mig var du står), några gospelnummer och ett Elvis-potpurri, innan det självklara extranumret – Främling.

Ljusnans reporter var emellertid inte helt nöjd med konserten: “Det räcker inte med charm och röst, det måste bli mer fart i showen och mer “go” i Carola”, konstaterade hon. Men förutspådde även att Carola med rätt hjälp och stöd och tid nog skulle kunna bli något stort.

Inte heller Ljusdals-Postens Leif Domnérus lät sig charmas av den unga artistens framträdande. “Den fräscha tonårsflickan har massor kvar att lära som artist, innan hon förmår bjuda en stor publik på en helgjuten konsert.”

När Curt-Olof Wennberg tackade Carola Häggkvist efter konserten passade han på att bjuda in henne till folkparken även påföljande midsommar. Men i pressen spekulerades om att det nog skulle dröja innan hon återvände till Ljusdal. Curt-Olof Wennberg var av samma åsikt. “Jag tror inte ens hon kommer att turnera i parkerna nästa år. Hon satsar nog på musicals framöver”, var hans gissning.

Men redan året efter var hon tillbaka i Ljusdals folkpark.

