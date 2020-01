Pappa åtalas för misshandel av små barn: "Skett vid upprepade tillfällen"

Enligt den stämningsansökan som lämnats in till Hudiksvalls tingsrätt handlar det om tre fall av misshandel som ska ha skett i hemmet under fjolåret. Barnen, som båda är under 10 år, ska enligt åklagaren ha blivit slagna med en handduk på armar och ben av sin pappa.

– Det har skett vid upprepade tillfällen. Barnen är rätt små och kan inte precisera när det skett, säger åklagare Elin Källberg.

Mannen misstänks även ha misshandlat ett av barnen genom att slå denne i sidan av bröstet med sin armbåge, vilket ledde till smärta och rodnad.

Det hela uppdagades genom en anställd på socialtjänsten, som också är kallad att vittna om sina iakttagelser vid den kommande rättegången.

– Socialtjänsten har haft kontakt med familjen och det var på så sätt det här kom fram, säger Elin Källberg.

Den åtalade mannen nekar till misstankarna.