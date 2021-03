Pantinsamling mot cancer: "Det känns varmt om hjärtat när folk skickar in så fina gåvor"

När Viktor fick reda på att hans vän var sjuk så visste han ej vad han skulle göra. Medans vännen kämpade mot den obotliga sjukdomen började Viktor sälja saker från sitt hem. Tanken var att samla in pengar till en fond som skapats av vännens tvillingbror i januari.

–Det gick väldigt fort för alla oss som var så nära honom, det var en chock när man fick veta att han var så pass sjuk. jag visste inte på vilket sätt jag kunde göra något för mina vänner, varken före eller efter, säger Viktor Moverare.

Efter den tunga förlusten av sin nära vän bestämde Viktor sig att börja med en pantinsamling till fonden. Strax efter 6 mars kom han på idén om att berätta om händelsen på sin Facebook. Därefter ber han de som har möjlighet sätta ut så mycket pant som möjligt utanför sin dörr, som han sedan plockar med sig. Han har även publicerat på Facebook när han har pantat och skickat in till fonden. Han hade sin insamling mellan en torsdag till söndag.

– Bara under dessa 4 dagar har jag samlat ihop ungefär 1770 burkar vilket motsvarar ungefär 2340 kronor. Det berör mig verkligen över hur folk är engagerade.

Därefter började folk även skicka in andra typer av donationer och gåvor som betyder mycket för Viktor. Med allas engagemang och gåvor så har beloppet passerat 8 000 kronor.

Den 25 mars, en vecka efter hans pantinsamling har det varit lugnare med pant, gåvor och försäljning. Men då rullade det in några extra pantburkar för 433 kronor in under dagen.

– Jag vill undvika att använda ordet "pengar" i detta sammanhang eftersom det inte finns någon prislapp i sånt här, ingen summa är tillräcklig, säger Viktor.

I och med starten av Facebookgruppen, Viktors aktivitetshörna, kunde han nå ut till andra för insamling av pant, men gruppen kommer även vara till för att kunna öppna upp en möjlighet för andra fonder. I framtiden är han öppen för att stötta andra fonder som exempelvis barncancer, Parkinson, Alzheimers och BRIS.

– Jag har ett mål att nå för den här fonden jag stöttar nu, vilket är att komma upp till 10 000 kronor. Det vore en betydelsefull gest att nå dit, viket jag också kommer ha gjort under 25 eller 26 mars. Jag kommer utöver det ha en insamling på min födelsedag på Facebook under min kära väns namn, säger Viktor Moverare.