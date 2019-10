P-platser och McDonald's skapade het debatt – majoriteten anklagas för att mörka: "Obehagligt"

Parkeringsfrågan och McDonald's etablering väcker starka känslor. Under kommunfullmäktige i Bollnäs påstod Bengt-Olov Renöfält (C) att majoriteten medvetet tagit viktiga beslut kring just detta, i skymundan. Det fick kommunalrådet Marie Centerwall (S) att ryta ifrån ordentligt.

– Magstarkt att insinuera att något mörkande pågår, sa hon.