Över tvåhundra elever sjöng för äldre – men arrangemanget får kritik

På torsdagsmorgonen samlades 250 elever och lärare från Celsiusskolan. Tillsammans gick de runt i centrala Edsbyn för att sjunga för boende på Backa och Gyllengården.

De är inte först ut med idén, men när man på Celsiusskolan fick veta att en annan skola i landet sjungit för äldre ville de göra något liknande.

– Att visa vänlighet och ta ansvar är skolans värdegrund. Vi ville göra samma sak här, säger Linda Sandell som är förbyggande och främjande skolkurator.

Med flera meters avstånd till publiken stämmer eleverna upp till sång. Alla har fått en varsin gul servett som de viftar med och boende och personal kommer ut på balkongerna för att lyssna på musiken.

Och skolan ser gärna att fler följer efter med något liknande initiativ.

– Vi vill gärna att fler hakar på för att göra något för de som är isolerade, säger Kennet Fröjd, rektor.

Kennet Fröjd säger också att flera av eleverna känner att de vill göra något.

– De vill bidra. De flesta har kanske en farmor eller så som de inte kan besöka, säger han.

Musikläraren Kristin Olsson Träff är den som valt ut låtarna som eleverna sjunger. Bland låtarna finns Queens We will rock you, Aviciis Wake me up och Sommartider med Gyllene Tider.

– Jag satte snabbt ihop ett medley med låtar som vi trodde att alla kunde, säger Kristin Olsson Träff.

Från idé till genomförande gick det fort.

– Det är så kul att något som var en idé i lärarrummet på måndag gick att göra på torsdagen, säger Linda Sandell.

I sociala medier, där bilder från arrangemanget delats under förmiddagen, får initiativet både beröm och kritik. Framför allt handlar kritiken om att folksamlingen om 250 elever var större än den rekommenderade, som i dagsläget är 50 personer.

Kennet Fröjd säger under eftermiddagen att man höll sig i små grupper av den anledningen.

– När vi transporterade oss gick vi i grupper, om tio-tjugo personer. När vi samlades gick de närmare varandra, men sen var målet att hålla dem mer isär även när de stod där, säger han.

Hade man inte kunnat begränsa det till ett färre antal?

– Vi tyckte att alla skulle få chansen att vara med. Eftersom vi tyckte att det var exakt samma läge som när vi var i skolan, och ute i friska luften är det mindre risk. Vi reducerade risken jämför med vår vardag.

Christer Andersson, skolchef i Ovanåkers kommun, har när vi ringer honom ännu inte talat med Kennet Fröjd.

– Elevernas och skolans ambition var att glädja de äldre. I sin ambition så beaktades inte Folkhälsomyndighetens direktiv, vilket vi starkt beklagar. Jag kommer givetvis att ta kontakt med Celsiusskolans rektor Kennet Fröjd så får han ge sin version, säger Christer Andersson.

TV: Se när eleverna sjunger utanför boendet Backa i Edsbyn: