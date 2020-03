Över 30 fastigheter har bytt ägare – här är de senaste affärerna i Hälsingland

Bollnäs

Östra Höle 9299

Höle 9:22

Pris: 2 500 000 kr

Taxv: Redovisas ej

Köpare: Inslag AB

Säljare: Eriksson, Kerstin Agnetha Karlsdotter

Lotan Sörflyvägen 2661

Västerberg 6:10

Adress saknas

Bollnäs Lotan 1:2

Pris: 695 000 kr

Taxv: 519 000 kr (2018)

Köpare: Larsson, Dick Joel

Säljare: Eriksson, Linda Anette

Söräng Kvarngatan 5407

Söräng 4:14

Pris: 3 525 000 kr

Taxv: 1 453 000 kr (2018)

Köpare: Olsson, Leif Sören Gustav och Olsson, Maria Yvonne

Säljare: Larsson, Tomas Joakim och Larsson, Emma Kristina

Västra Höle Britesvägen 9395

Höle 8:17

Pris: 995 000 kr

Taxv: 331 000 kr (2018)

Köpare: Wallin, Lars Christoffer och Wallin, Jenni Johanna

Säljare: Granat, Martin och Granat, Helen Lisétte

Ljusdal

Adress saknas

Ljusdal Föne 11:34

Adress saknas

Ljusdal Föne 9:39

Pris: 400 000 kr

Taxv: 278 000 kr (2017)

Köpare: Pahlbäck, Lars Johan

Säljare: Forssberg, Mats Olof och Hedde, Lena Birgitta och Hedde, Hans Erik och Björk, Eva Maria och Strandberg, Dag Jonas och Larsson, Anders Georg och Salathé, Anna Birgitta och Hellström, Carl Gunnar Christer och Strandberg, Berit Maria och Säfsten, Marianne Elisabeth och Agholme, Lotta Therese och Hellström, Agnes Kristina och Yhrefors, Anna Cecilia Elisabet och Forssberg, William Björn Olof och Hedde, Nils Henrik Andreas och Larsson, Wolrath Christofer och Forssberg, Maj Inger och Stellnert, Carl Elias och Hedde, Per Erik Andreas och Larsson, Ellen Victoria och Hellström, Oscar Carl och Forssberg, Per Olof och Kroon, Britt Gerd Elisabet och Forssberg, Jan Olof och Vidénros, Lars Johan och Larsson, Fredrik och Bengtsson, Sven Rafael och Hedde, Per Henrik och Larsson, Nils Wolrath och Hedde, Kerstin Birgitta och Björk, Karin Elisabeth och Stellnert, Martina Trine Anna och Kroon, Richard Olof Åke och Hellström, Gunnar Sara Dino

Egnahemsgatan 20

Slotte 24:4

Adress saknas

Ljusdal Slotte 24:3

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 927 000 kr (2018)

Köpare: Ghulam Akbal, Manija och Shir Shah, Kanishka

Säljare: Forslin, Lars Ola

Nordanstig

Harvens Väg 7

Röde 1:14

Pris: 500 000 kr

Taxv: 406 000 kr (2018)

Köpare: Forsström, Per Olov Christian och Zimmerman, Julia Beatrice

Säljare: Hast, Violet-Maysun och Hast, Lars Thomas

Sörfjärden Malmvägen 2

Gnarps Masugn 3:30

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 1 204 000 kr (2018)

Köpare: Stark, Johan Erik och Stoor, Mikaela Patricia

Säljare: Kuusikko, Kaarina Sisko och Kuusikko, Mauri Johannes

Västertanne 376

Västertanne 5:10

Pris: 75 000 kr

Taxv: 90 000 kr (2017)

Köpare: Eriksson, Alf Daniel

Säljare: Andersson, Olof Börje

Tallstigen 4

Ilsbo-Berge 2:42

Pris: 1 460 000 kr

Taxv: 733 000 kr (2018)

Köpare: Marsch, Morgan Fredrik och Larsson, Ester Nathalie

Säljare: Nilsson, John

Ovanåker

Fallrisgatan 45

Ovanåker Södra Edsbyn 17:19

Pris: 600 000 kr

Taxv: 596 000 kr (2018)

Köpare: Woxberg, Mikael Mats Emil och Broman, Hanna Karin Kristina

Säljare: Söderström, Karl Tage och Söderström, Margot Ingegerd

Gammel-Homna 321

Sockentorpet 1:5

Pris: 235 000 kr

Taxv: 330 000 kr (2018)

Köpare: Bomark, Laila Birgitta

Säljare: Eriksson, Johan Nils Arne

Galven 1370

Galven 1:37

Adress saknas

Ovanåker Galven 1:34

Adress saknas

Ovanåker Galven 1:35

Adress saknas

Ovanåker Galven 1:36

Pris: 545 000 kr

Taxv: 971 000 kr (2018)

Köpare: Bergstrand, Eva Yvonne Jessica

Säljare: Träff, Kjell Torbjörn och Träff, Stefan Uno

Söderhamn

Sörljusne 914

Sörljusne 1:23

Pris: 360 000 kr

Taxv: 403 000 kr (2018)

Köpare: Jonsson, Karin Josefin

Säljare: Andersson, Per Esbjörn

Sofieholm 735

Närby 1:20

Pris: 1 730 000 kr

Taxv: 563 000 kr (2018)

Köpare: Landberg, Jenny Gunilla

Säljare: Persson, Kjell-Anders och Persson, Anna Birgitta

Malenebergsvägen 16

Fålnäs 12:2

Pris: 1 500 000 kr

Taxv: 1 268 000 kr (2018)

Köpare: Lindroth, Elina Christina och Rådström, Linus Emil

Säljare: Bengt-Arne Berners dödsbo

Hudiksvall

Norråkre 22

Lustig-Vimanstorp 1:2

Pris: 200 000 kr

Taxv: 346 000 kr (2018)

Köpare: Lundqvist, Björn Arne

Säljare: Sture Rings dödsbo

Hedvigsfors 314

Hedvigsfors 1:20

Pris: 530 000 kr

Taxv: 453 000 kr (2018)

Köpare: Kirsi, Alpo Sakari och Kirsi, Seija Anneli

Säljare: Forslin, Karl Ove och Forslin, Rose-Marie Synnöve

Sågvägen 8

Idenors-Holm 1:59

Pris: 149 000 kr

Taxv: 399 000 kr (2018)

Köpare: Näslund, Eva Amanda och Näslund, Nils Gunnar

Säljare: Idenorholm Fastighets AB

Fläcka 176

Fläcka 1:18

Pris: 1 700 000 kr

Taxv: 606 000 kr (2018)

Köpare: Ouzounidis, Jan Michael och Wallberg, Petra Johanna

Säljare: Nilsson, Per Herman

Rosenvägen 7

Lill-Sanna 8:16

Pris: 2 075 000 kr

Taxv: 1 150 000 kr (2018)

Köpare: Willborg, Ingrid Katarina och Willborg, Lars Vilhelm

Säljare: Gunnarsson, Bo Erik Christoffer och Kühne, Eva Annie Mikaela

Havrevägen 6

Sanna 2:42

Pris: 1 800 000 kr

Taxv: 1 054 000 kr (2018)

Köpare: Gunnarsson, Bo Erik Christoffer och Kühne, Eva Annie Mikaela

Säljare: Bergqvist, John Mikael

Brännås 106

Lassastorpet 1:10

Pris: 225 000 kr

Taxv: 179 000 kr (2018)

Köpare: Fahje, Bernd och Fahje, Petra

Säljare: Alsén, Ulf Göran Erik

Malsta 421

Malsta 3:19

Pris: 345 000 kr

Taxv: 303 000 kr (2018)

Köpare: Holmqvist, Anna Elisabet och Evertsson, Kjell Thomas Robin

Säljare: Eriksson, Jan Per-Erik

Avavägen 21A

Ava 5:16

Pris: 950 000 kr

Taxv: 473 000 kr (2018)

Köpare: Widmark, Per Axel Börje

Säljare: Guldbrand, Mats Arne och Guldbrand, Anna Maria

