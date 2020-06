Ovärderlig naturmark förstörd vid röjning: "Generationers arbete som bara försvinner"

I beteshagen där Per Hansson brukar ha sina fjällkor ligger nu en- och hasselbuskar fällda på marken. Per Hansson tittar sorgset på de gamla buskarna som växt där i generationer.

– Det har gått djur här i flera hundra år och format naturen, säger han.

Tidigt på morgonen den 1 maj hörde Per Hansson motorsågar oroväckande nära sin gård. Han visste att vegetationen under de elledningar som går över hans mark skulle röjas under våren. Något han varit med om många gånger tidigare och som aldrig vållat något problem.

Per Hansson har värdefull naturbetesmark vid sin gård. Det är hagmark med bland annat gamla enbuskar och ett av Sveriges nordligaste bestånd av hassel. Dessa buskar ska bevaras men när Per springer dit denna morgon ligger redan flera buskar nedröjda på marken.

– Hade inte jag kommit springandes och stoppat dem hade de tagit den här hasseln också, säger Per och pekar på den del av hasselbusken som står kvar.

– Här har det varit som en berså dit djuren har gått in och sökt skuggan under varma dagar. Nu är den borta.

Varken en eller hassel blir så höga att de kan störa elledningarna som går ovanför och området var tydligt utmärkt på de kartor som företaget Kraftkonsult skickat in på samråd till länsstyrelsen när de ansökte om att få avverka.

– Jag har lagt omkring 40 år på den här hagen. Jag har klippt och krattat och det är andra som gjort det innan mig. Det är generationers arbete som bara försvinner, säger Per Hansson.

Per Hansson kontaktade Kraftkonsult, som utförde röjningen på uppdrag av Svenska kraftnät, men de var då oförstående till hans klagomål. Buskarna skulle bort, menade de. Detta trots att deras egna inskickade papper vittnade om motsatsen.

Länsstyrelsen har också varit och kontrollerat marken efter att röjningen skett. De konstaterar, precis som Per Hansson, att marker med mycket höga naturvärden har förstörts och skriver bland annat:

"Skadorna som gjorts på vegetationen i denna naturbetesmark får anses som irreparabla. Det borde i detta fallet vara fullkomligt uppenbart, även för ett otränat öga, att man här befann sig i en betesmark där särskild hänsyn tidigare tagits och där särskild hänsyn alltid ska tas."

På Kraftkonsult hänvisar de alla frågor till uppdragsgivaren Svenska kraftnät. André Danielsson, skoglig underhållsingenjör på Svenska kraftnät, beklagar det inträffade men säger att röjarna egentligen följt företagets riktlinjer.

– Det står i våra riktlinjer att enar och hassel som överstiger tre meter och står under faslinorna ska fällas. Röjarna har följt dessa men borde ha haft mer fingertoppskänsla och upptäckt att man inte längre befann sig i skogsmark. Här borde buskarna ha lämnats, säger han.

Det framgår av de uppgifter som företaget själva har lämnat in för samråd att det här är en plats med mycket höga naturvärden. Hur kan det då komma sig att man ändå avverkar dessa buskar?

– Som sagt så är det enligt riktlinjerna, men här borde det inte ha fällts och vi kan bara beklaga det som har hänt.

I gruppen som utförde röjningsarbetet fanns ingen som Per Hansson kunde prata med på svenska. Ska det vara på det sättet?

– Nej, det ska alltid vara en svensktalande arbetsledare på plats. Där verkar det ha brustit och det är i strid med våra regler.

Kan ni kompensera Per Hansson på något sätt?

– Det är en dialog som vi för med honom. Men vi är måna om att ha bra relationer med markägarna och ska se över det vi kan för att det inte ska ske igen. Varken vi eller markägarna vill att något sådant här ska hända.

Länsstyrelsen avslutar tillsynsärendet med en uppmaning om att inte avverka

sådan vegetation i framtiden men för Per Hansson är skadan redan skedd.

– Det är förstört. Det kommer i och för sig nya skott på hasseln men de hinner inte växa till sig under min livstid och knappast under nästa generation heller, säger han och fortsätter.

– En väg eller en bil kan man ju laga men det här går inte att ersätta. Pengar löser inte heller problemet.