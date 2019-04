Nu styr oppositionen med stöd av SD – fick igenom budgetförslag: "Vi hade en helt annan önskan i höstas"

Läs även: Halv miljon till förprojektering – för ny sporthall i Alfta

Det var i kommunstyrelsen som oppositionens budgetförslag röstades igenom och det går nu till kommunfullmäktige i maj för beslut. Mycket talar för att förslaget får en majoritet med Centerpartiets tio mandat, Kristdemokraternas fyra och Sverigedemokraternas fyra i fullmäktige.

Inte heller oppositionsrådet Hans Jonsson (C) säger sig ha sökt samarbete med Sverigedemokraterna.

– Vi hade en helt annan önskan i höstas och det var att bilda en borgerlig majoritet med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. De andra partierna utom KD valde dock att styra i minoritet med Socialdemokraterna och lägga makten hos SD, säger Hans Jonsson.

En fråga Hans Jonsson vill lyfta är att kommunens avskrivningar, för investeringar för byggnader och inventarier, mer än fördubblas kommande år. Det i sin tur betyder att det blir mindre pengar till kommunens verksamheter, enligt Hans Jonsson.

– Under cirka tio års tid har avskrivningarna legat på 15 miljoner per år, det vill säga kommunen drar av den summan från den totala budgeten på i nuläget 700 miljoner. 2020 blir avskrivningarna 38 miljoner per år, 2021 39 miljoner och 2022 över 40 miljoner, säger Hans Jonsson.

– Så klart klarar vi oss inte utan investeringar och 15 miljoner per år räcker inte. Men vi behöver samtidigt hålla igen när det gäller investeringsplanen. Därför säger vi till exempel nej till en bubbelpool i Alfta, säger Jennie Forsblom.

Läs även: Delade meningar om finansiering av nytt LSS-boende

I oppositionens förslag som nu går till fullmäktige finns tre uppdrag inskrivna.

Ett uppdrag är att Gyllengården i Edsbyn ska läggas ut på entreprenad och målsättningen är att det ska göras senast år 2020.

Men vad är då vitsen med det?

– Egentligen sparar kommunen inte så mycket. Utan vi tror en privat aktör leder till en kvalitetsförbättring och ger innevånarna möjlighet att välja särskilt boende, säger Jennie Forsblom.

Betyder det att ni tycker att omsorgen och vården vid Gyllengården är dålig?

- Nej, det tycker vi inte. Men vi har sett inom barnomsorgen till exempel att en privat aktör kan driva upp kvaliteten när det gäller att ge god omsorg och vård, säger Jennie Forsblom.

Hans Jonsson ser också att genom att lägga ut Gyllengården på entreprenad, så ökar möjligheten att få privat hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vidare vill Centerpartiet och Kristdemokraterna att en större andel av städningen i kommunens lokaler ska upphandlas från externa utförare. Tanken är att i slutet av 2020 ska hälften av städningen vara entreprenörutsatt och det ska vara ett ägardirektiv till Alfta-Edsbyns fastighets AB som sköter kommunens alla fastigheter.

Det finns också ett uppdrag att under 2020 och 2021 ska ingen uppräkning av partistödet till politiska partier eller arvoden till politiker göras. Detta eftersom kommunens ekonomi är skral och det finns förslag i nämnderna på stora besparingar, enligt C och KD.

Förslaget till budget och verksamhetsplan handlar om vilka ramar kommunens nämnder och styrelser ska få. Konsekvenserna av beslutade ramar ska sedan utredas innan kommunfullmäktige tar det slutgiltiga budgetbeslutet i november eller december.