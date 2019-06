Ja till e-förslag – här är det viktigaste från fullmäktige i Ovanåker

Måndagskvällens fullmäktige bestod till stora delar av en utbildning för ledamöterna. En timmes vigdes åt information om säkerhet för förtroendevalda, där Marcus Sandberg, Kommunalförbundet Hälsingland, och Bo Per Larsson, Sveriges kommuner och landsting, informerade.

Efter lite tårta och kaffe gick det undan. De få ärendena på kvällens lista betades av i en rask takt.

En av frågorna som lyftes var om Ovanåkers kommun ska införa e-förslag istället för dagens medborgarförslag. Det innebär att förslaget läggs på kommunens hemsida och enligt underlaget skulle det krävas 25 röster inom 90 dagar för att ett e-förslag ska gå vidare.

Läs mer: E-förslag kan införas i Ovanåker – tas upp på sista fullmäktige innan sommaren: "Känns mer modernt"

Det ville Jennie Forsblom (KD) ändra på och sänka kravet från 25 röster till tio.

– Jag tror att det kan vara bra om tröskeln inte är så hög, åtminstone inte i början, sa hon.

Håkan Englund (S) höll med.

– Jag delar bilden att det kan vara bra om tröskeln är låg, sa han och yrkade bifall till ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktige valde att gå på förslaget med ändringen. Det innebär alltså att e-förslag kommer införas, men med en gräns på tio röster.

Man diskuterade också en revidering av de lokala ordningsföreskrifterna. Där hade Hans Jonsson (C) synpunkter på en formulering som säger att den som vill samla in pengar i bössa måste ansöka om tillstånd hos polisen. Samma krav på tillstånd finns inte för den som spelar musik och samlar in pengar.

– Jag tycker att vi ska stryka att polismyndighetens tillstånd krävs. Det är ett jätteknepigt tillägg, jag yrkar att den paragrafen stryks, sa Hans Jonsson (C).

Den bilden delade inte Håkan Englund (S).

– Nog tror jag ändå att det är så att det här är den text som uttrycks i lagen om penninginsamling. Det är ingenting som den här församlingen kan bestämma, tror jag, sa han och yrkade avslag på Hans Jonssons förslag om att stryka den paragrafen.

Hans Jonsson (C) tyckte då att det blev desto mer angeläget att stryka den formuleringen.

– Om det är så blir det ju än mer positivt att det ska strykas eftersom det står i svensk lag. Då behöver vi inte ha den i vår lokala ordningsföreskrift.

Någon mer diskussion om det hela blev det inte. Beslutet från kommunfullmäktige blev att anta revideringen, utan ändringen från Hans Jonsson (C).

Beslut i korthet:

Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att Ovanåkers kommun borde byta namn. Frågan är inte ny, det hölls en folkomröstning om samma sak 1980. Med hänvisning till den, där alltså namnet Ovanåker fick flest röster, anser man förslaget vara besvarat.