Fotograf hotad av misstänkta bluffmakare på Icas parkering: "Väldigt aggressiva människor"

– Det här var nog det mest uppskakande jag varit med om under mina över 40 år som fotograf, säger Mats Ivarsson.

Han och frun Kerstin skulle bara stanna till på Ica i Alfta och handla när de fick syn på en misstänkt händelse.

En ung kvinna hoppade ur en BMW med utländsk registreringsskylt och gick med en lapp i handen mot en äldre man som var på väg till sin bil.

Makarna Ivarsson kopplade snabbt ihop det med en varning som någon dag tidigare postats på Facebook. I en tråd i en grupp för Edsbyn-Alfta har det berättats om hur personer som utger sig för att samla in pengar till hörselskadade stryker runt i och utanför matbutiker i kommunen.

En kvinna i gruppen berättar att hon råkat ut för insamlarna, som själva utger sig för att vara hörselskadade och i första ledet visar upp en lapp med önskemål om bidrag, för att sedan bli betydligt mer påträngande.

"Han var väldigt bestämd och visade mig in till affären ända till kassan för att göra uttag, fattade ju såklart det var bluff men han var intensiv och obehaglig så törsa inte dra mig ur", skriver kvinnan.

Därför drog Mats Ivarsson, vid det senare tillfället, upp sin kamera och började fotografera. Då blev det fart på BMW:n. Plötsligt stod den bakom Mats bil och blockerade vägen därifrån. Ut hoppade en muskulös och väldigt arg man.

– Han skrek "give me your camera, give me your camera!", berättar Mats.

Vid det laget hade fler vittnen dykt upp. Mats Ivarsson tror att det hindrade den arga mannen från att slå honom eller ta kameran.

– Visst har det hänt att folk blivit griniga när man fotograferat dem. Under kungens eriksgata blev jag utkastad av hans livvakt och det har väl hänt att folk har jagat en så man fått springa därifrån men jag har aldrig stött på så här aggressiva personer, säger han.

Till slut kom Mats på att han hade kvar sitt gamla pressleg i plånboken – han jobbade trots allt på Ljusnan i 30 år. Han höll upp kortet och sa att han var journalist.

– Då smällde de igen bildörrarna och det skrek i däcken när BMW:n rivstartade härifrån, säger Mats Ivarsson.

Han har polisanmält händelsen som ett hot. Polisen bekräftar under fredagen att de tagit emot anmälan och utreder den under brottsrubriceringen ofredande.

Hörselskadades riksförbund, HRF, har tidigare gått ut med en varning för den här typen av försök att tillskansa sig pengar i hörselskadades namn. Varken HRF eller Sveriges dövas riksförbund samlar in kontanter genom uppsökande verksamhet, enbart genom insättningar på 90-konton som granskas av Svensk Insamlingskontroll. De uppmanar alla som drabbas att polisanmäla.

Att just personer som utger sig för att vara hörselskadade försöker bluffa till sig kontanter har det rapporterats om från i stort sätt hela Sverige under åtminstone två års tid.

Men någon större mängd polisanmälningar tycks den senaste veckans aktiviteter i Edsbyn och Alfta inte ha resulterat i än så länge. Varken Helena Sundberg, kommunpolis i Bollnäs och Ovanåker eller Andreas Åkesson, gruppchef för polisens utredare i Hälsingland, hade under fredagen hört talas om problemet.

– Att det här har förekommit det har man ju sett, men jag törs inte svara på omfattningen i våra trakter. Polismyndigheten i stort har tidigare gått ut och varnat för sådant här, säger Andreas Åkesson.