Ny kalldusch inför julen – inget luciafirande: "Alltid legat mig varmt om hjärtat"

Tidigare berättade vi om hur Trafikverket sätter stopp för julbelysningen i Edsbyns centrum. Nu kommer nästa kalldusch för Edsbyborna: Lions traditionsenliga luciafirande ställs in.

– Ja, så illa är det ställt. Det är klart att det blir en saknad, men det gäller också att någon håller i det. Lucia har arrangerats i Lions regi sedan 1958, alltså för 60 år sedan, säger Sven-Olof Skoglund som även han har varit mycket engagerad i Lions årliga luciafirande i Edsbyn.

Lions club Edsbyn lades ner i våras på grund av för få aktiva medlemmar och problem med att värva nya. Till slut var det bara tre-fyra personer som ställde upp och jobbade. Det innebar även att årets Öjenöje, Lions andra stora arrangemang under året, inte blev av.

Lions har även försökt få föreningar, köpmän och företag att ta över ansvaret för Edsbyns lucia, men ingen har ännu nappat. Därför blir det inget officiellt luciafirande i Edsbyn i år.

Tidigare år började luciaförberedelserna redan i september, med att söka efter kandidater och sedan välja ut sju som allmänheten fick rösta på. Under Jenny Nordlunds ledning repeterade de sedan in ett sångprogram. Kandidaterna presenterades bland annat under skyltsöndagen. Själva kröningen har under senare år hållits i missionskyrkan.

Det är klart att det blir en saknad, men det gäller också att någon håller i det.

– Tidigare var det mer status att vara med i Lions lucia, än det är i dag. Det var fler intresserade, som ville ställa upp. Det var även ett större intresse bland allmänhet och media, säger Ingalill Styverts, som själv blev vald till Edsbyns lucia 1977, och fortsätter:

– Det är ett jätteroligt minne, som jag alltid kommer att ha med mig. Jag minns att jag blev så förvånad att jag blev vald. Lucia har alltid legat mig varmt om hjärtat.

När luciafirandet nådde sin topp noterade man mellan 30 och 50 framträdanden, hos industrier och äldreboenden bland andra, enligt Ingalill Styverts.

– Det har varit en hel del jobb inför och under lucia, säger Sven-Olof Skoglund.

Han minns att man under några år höll det hemligt vem som hade blivit vald till lucia och först körde runt med flickorna i bilar till olika platser där kandidaterna bodde för att förvirra. Till slut körde man hem till den som hade blivit vald.

– Oftast var det föräldrarna som var nervösa om vi skulle dyka upp eller inte. Vi hade blommor och smörgåstårta med oss, men de skulle ju ordna fika för kanske tio personer. Jag var med ett och annat år på det, säger Sven-Olof Skoglund.

Under luciatiden samlade Lions även in pengar till olika typer av hjälpverksamhet.

Värt att notera är att Lions i Alfta fortsätter med sitt luciafirande och även utser stipendiater inför luciakröningen i Alfta kyrka nu i december.