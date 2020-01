Osynlig sedan annandagen – då lossnade allt för Hellmyrs: "En otrolig kick att hänga en sån balja"

HÖJDPUNKTER: Se alla målen och de bästa chanserna från mötet på Sävstaås

Är Per Hellmyrs bra är Bollnäs bra. I år har han inte behövt dra ett lika stort lass då laget fått in några fler tunga profiler, men onekligen så betyder stjärnan väldigt mycket för att få de offensiva hjulen att snurra.

I mötet med Hammarby noterades han för ett mål och tre assist – poäng han menar betyder otroligt mycket.

SNABBANALYS: En tung prestation i rätt läge – så var mötet på Sävstaås

– Det var väldigt skönt att göra det där målet, fortfarande när man nästan är 37 år så ger det en otrolig kick att hänga en sån balja, och även att hitta "Mickel" (Christian Mickelsson) med en sån macka efter isen, den satt fint. Det kommer av att jag känner mig hemma på min position, säger Per Hellmyrs, som startade matchen på mitten likt de senaste matcherna – men sen flyttade ner på sin gamla högerhalvsposition sista 20 minuterna.

– Jag bidrog mer på den tiden än vad jag gjort på de senaste matcherna tillsammans.

Att det gått lite segt sedan annandagen och comebacken efter hjärnskakningen, är det något du tänkt på?

– Jag tycker att det började bra då jag hade mycket energi, men sen har formen svajat upp och ner. Jag har varit trög och det har varit olika isar hela tiden när vi tränat. Jag har tränat egna pass och tryckt på i gymmet. Det i kombination med att jag spelat på mitten och åkt mycket tomt utan boll i defensiven har gjort att jag tröttat ut mig själv.

Så mittfältsrollen i det här läget har inte varit någon bra lösning?

– De andra känner sig mer bekväma direkt när jag spelar halv, en kombination av min fysiska status och att jag inte hittat rätt på mitten har gjort mig osynlig på slutet.

Likt många andra matcher den här säsongen så var Bollnäs lite småsegt i den första halvleken, men ledde trots det med 2–1. Direkt efter paus ökade Daniel Mossberg till 3–1 och Bollnäs såg ut att ha kopplat greppet.

Men en kvart senare tog hemmalaget en timeout – med 3–3 på tavlan.

– Vi hankade oss fram nästan hela matchen, det är först på slutet, efter timeouten där vi ändrar lite, som vi får mer tryck tillsammans och gör fem mål och går ifrån. Åtta kassar mot Bajen är starkt, säger Per Hellmyrs, som själv bjöd på stor show när han åkte igenom hela Hammarby och satte 6–3.

Och bara minuterna efter det kom passningen som gav Christian Mickelsson friläge för 7–3.

– Det blir att vi rycker upp oss i halvtid, det mönstret har det varit. Den här segern stärker oss otroligt, säger Per Hellmyrs.

Vad tror du det beror på, att ni ofta är bättre efter paus?

– Det är många faktorer som gör att det kan se långsamt och eftertänksamt ut när vi spelar. Dels att alla kanske inte är i slag och att vi inte presterat som vi vill och att det spridit sig en oro i truppen så vi funderar mycket.

Bollnässtjärnan väljer också att lyfta nye assisterande tränaren Daniel Skarps som på kort tid kommit in bra i laget.

– Han ger bra energi och han har ett jäkla öga och är duktig på att se tidigt vad som är fel och behöver ändras. Det är bra fingertoppskänsla att vi tar en tidig timeout, och när vi kommer dit så är det tydligt snack om vad vi ska göra, säger Per Hellmyrs.

MATCHFAKTA

Bollnäs–Hammarby 8–3 (2–1)

Målen: 0–1 (3, hörna) Adam Gilljam., 1–1 (33, hörna) Christoffer Fagerström (Joel Wigren), 2–1 (36) Marcus Ståhl (Samuli Helavuori), 3–1 (49, hörna) Daniel Mossberg (Joel Wigren), 3–2 (50) Jakob Bucht (Adam Gilljam), 3–3 (55, hörna) Robin Sundin (Ivan Lebedev)., 4–3 (69) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 5–3 (78, hörna) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 6–3 (81) Per Hellmyrs, 7–3 (85) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 8–3 (89, hörna) Andreas Westh.

Utvisningar: Bollnäs 2x10 min, Hammarby 1x10.

Domare: Niklas Skoog.

Publik: 1 179.