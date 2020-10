Oppositionen stoppade beslut om miljonlånet till Iggesunds IK: "Man ska leva upp till avtal man ingår"

Att Iggesunds IK behöver ett stöd för att få ordning på ekonomin var egentligen alla eniga om. Men när majoriteten vill börja skriva av lånet på tio miljoner kronor, ville oppositionen bara skjuta upp avbetalningen några år.

Replikerna i talarstolen avlöste varandra under lång tid och en debatt pågick mellan kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) och Centerpartiets Sven Bergström Trolin.

– Man ska leva upp till avtal man ingår, sa Sven Bergström Trolin och var inte beredd att skriva av lånet.

Mikael Löthstam framhöll att kommunen i fjol skrev av lån till föreningar på cirka 1,6 miljoner kronor och att oavsett om man kallar det amorteringsfria lån, investeringsbidrag eller skriver av lån så handlar det om samma sak.

– Det är skattemedel rakt igenom, sa han.

Men Sven Bergström Trolin ansåg att Löthstam blandade ihop korten när han jämförde bidrag med lån.

– Det är märkligt. Här finns en skuldförbindelse, sa han.

Iggesunds IK får i år inget driftsbidrag, som många andra föreningar. Moderaten Adam Rydstedt lekte i talarstolen med tanken att IIK skulle få ett driftsbidrag istället för att lånet skriv av med 500 000 kronor per år i fem år.

– Det är i princip samma sak, det kommer från skattemedel, sa han.

Som en jämförelse får till exempel Delsbo IF 670 00 kronor i driftsbidrag i år, Näsvikens IK 468 000 kronor och Forsa IF 426 000 kronor.

Mikael Löthstam inledde annars debatten med att uppge att Iggesunds IK inte har möjlighet att betala av 500 000 kronor per år just nu och frågade sig om de som gav lånet en gång i tiden borde ha tänkt till lite. Han gjorde en snabb överslagsräkning på vilken omsättning med lite vinst som egentligen krävs på Camp Igge för att kunna betala en halv miljon per år. Idag har bolaget en omsättningen på cirka 800 000 kronor.

Centerpartiet ville att frågan skulle utredas ytterligare; vad skulle det egentligen kosta om kommunen fick ta över arenan och vad har hänt i föreningen sedan 2012. De fick med sig Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på en minoritetsåterremiss.

– Vi förstår alla att de har haft det jobbigt, sa oppositionsrådet Caroline Schmidt (C) och ville ge föreningen lugn och ro genom att skjuta amorteringen.

Samma grundtanke hade kommunalrådet Jonas Holm (M).

– Ge dem arbetsro och kunna jobba framåt, sa han, men ville alltså göra det genom att börja skriva av en del av lånet.

Vänsterpartiet ville skjuta upp amorteringen till 2024.