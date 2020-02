Öppnar för fortsättning efter välgörenhetsmatchen: "Här bröt kärleken igenom allt"

Under söndagen spelades välgörenhetsmatchen Playing for Emma i en fullsatt Alfta ishall. Nystartade damhockeylaget Alfta Night Hawks mötte då ett lag med kändisar som kommit för att hylla Emma Schols från Edsbyn som räddade sina sex barn ur lågorna i september i fjol. Under kvällen uppträdde även Carola Häggkvist och Jon Henrik Fjällgren.

Arrangören Christer Johansson är väldigt nöjd med kvällen.

– När jag kom på den här idén och hade tänkt igenom ett drömscenario så var det så här det såg ut. Alla bitar föll på plats, säger en omtumlad Christer Johansson, dagen efter välgörenhetsmatchen.

Han är glad att även Emma Schols själv orkade lämna sjukhuset och kunde uppleva evenemanget som arrangerades i hennes ära.

– Det vackraste var Emma och att hon var där. Då var det många tårar som fälldes, säger Christer Johansson.

Hur mycket pengar som samlades in genom välgörenhetsmatchen har han ännu inte hunnit summera.

– Vi ska sätta oss ner och gå igenom allt tillsammans med familjen den här veckan, säger han.

TV: Se när Emma kommer in på isen och hyllas av publiken

Parallellt med hockeymatchen har även Alfta-Ovanåkers församling fortsatt sin insamling till den branddrabbade familjen i Edsbyn.

– Bara på förmiddagen på lördagen samlade vi in 130 000 kronor. Under helgen kom det in totalt 170 000 kronor via swish, säger Christer Schwartz, diakon på Alfta-Ovanåkers församling.

Det innebär att församlingen nu har samlat in över en halv miljon kronor till Emma Schols och hennes familj, enligt Christer Schwartz.

– Det är ett väldigt stort engagemang. Vi har fått gåvor från hela landet och även från Danmark, Norge och Finland, säger han.

Playing for Emmas arrangör Christer Johansson är tacksam över alla som har hjälpt till med eventet i Alfta, både framför och bakom kulisserna. Han är även tacksam över publiken.

– Det som florerade i ishallen från att dörrarna slog upp till att de stängdes var kärlek och medmänsklighet, att vi bryr oss om varandra. Det kan vara väldigt mörkt och destruktivt på nätet men här bröt kärleken igenom allt. Den kraften var väldigt vacker, säger han.

För Emma Schols återstår fortfarande en del läkning och mycket rehabilitering, konstaterar Christer Johansson. Han öppnar för att det kan komma en fortsättning på söndagens välgörenhetsevent.

– Jag har haft ett snack med Carola och pratat om en idé till uppföljning. Det var en idé som kom upp i natt. Men då blir det inte på isen utan nog snarare med picknickfiltar i en miljö som artisterna känner sig bekväma i.

Se livesändningen från hela kvällen i Alfta ishall här: