Vi kan inte förstå att man ville flytta dessa pärlor från Heden

Vi är ett gäng återvändare från "all over the world" och som således upplevt olika matkulturer, musik, teater etc. På Heden fann vi två pärlor, esteternas helt underbara föreställningar med danser, sånger och bra teaterkonst. Har sett alla föreställningar sedan återvändandet.

Restaurangskolan med Lustgården där vi veckovis haft ett stadigt bord - det har varit som en oas att i lugn och ro träffas och intaga en trerätters-lunch i fin miljö med dukar, blommor och ljus på bordet. Dessutom bli serverad av trevliga ungdomar och få inmundiga deras kreativa maträtter. Ofta överraskningar, men alltid aptitretliga och goda. Vi vill också ge en eloge till Annika, alltid trevlig och som lyckats bra med eleverna och överfört den rätta inställningen gentemot gästerna.

Läs också insändaren: Heden, du fick oss att må så bra <3

Vad vi inte kan förstå är att dessa pärlor flyttas när verksamheten fungerat utmärkt. Investeringar i teatern, restaurangen, köket etc är gjorda med medborgarnas skatter och görs nu ytterligare en gång. Att hyran är för hög förstår vi inte alls, då det är samma skattepengar som går till kommunen och till Hufb, det är tydligen bara två olika budgetar. Det hela verkar bara vara ett slöseri med skattepengar och förstöra en givande miljö och trevliga upplevelser för medborgarna. Leif Hedbom med Orbadengänget