Upprop mot NordStream 2: Tyskland gör ett strategiskt misstag med gasledningen

Ovan är inledningen på uppropet där 50 europeiska experter från 18 länder varnar Tyskland för att man gör ett stort misstag med den rysk-tyska gasledningen NordStream 2. En av signatärerna är ledarsidans Patrik Oksanen, och uppropet listar sex skäl varför gasledningen är skadlig för Europa.

1) Att bygga en extra pipeline ökar Tysklands politiska beroende av rysk gas, vilket ger Moskva en fördel i att kunna utföra strategisk utpressning.

2) NordStream 2 kommer att runda Tysklands allierade i Öst- och Centraleuropa och därigenom försvaga EU och Nato.

3) Tyskland kommer att de facto delfinansiera Rysslands krigsmaskin.

4) NordStream 2 kommer att öka den strategiska korruptionen i Europa, precis som fallet med den förra tyska förbundskanslern Gerhard Schröder (S) redan visat.

5) NordStream 2 går emot principerna för EU:s energiunion som betonar diversifiering och konkurrens.

6) NordStream 2 skadar miljön i Östersjön.

Hela uppropet finns att läsa här.

De som skrivit under:

