Sjölund: I tider av extremväder bör inte väljarnas klimatångest underskattas

Den värsta hettan på 250 år och tusentals hektar nedbrunnen skog. Partier med någon som helst insikt förstår att väljarna gärna ser politiska förslag, så här i valrörelsens slutspurt, på hur koldioxidutsläppen ska minskas för att bromsa den globala uppvärmningen. Och en hållbar plan på hur samhället ska klara extrema väder. Inget talar nämligen för att de kommer att bli färre. Extremhettan kan i höst övergå till extrema översvämningar.

Annars brukar klimat- och miljöpolitiken vara ett område som alla säger är viktigt, men när de står där i vallokalen är det andra frågor som avgör var rösten hamnar.

I helgen hade Centerpartiet valkonvent och naturligtvis hamnade fokus på en av partiets hjärtefrågor: extrem torka och skogsbränder har drabbat deras kärnväljare hårt.

Miljöpartiet, som fått utstå mycket kritik under sin regeringsperiod, är på hemmaplan när det ska diskuteras hållbarhet, klimat och miljöpåverkan. Det visade om inte annat debatten i SVT:s Agenda för en tid sedan, när Isabella Lövin (MP) och Ulf Kristersson (M) möttes. Den senare försökte skratta bort Lövins skarpa förslag och allvarliga varningar med en gammal käpphäst: sänkt skatt på diesel (!).

"Det vore som att skjuta sig själv i foten" avfärdar Liberalernas Jan Björklund skattesänkningsförslaget. På måndagen presenterade han Liberalernas miljöpolitiska förslag som i huvudsak poängterar vikten av ett utvecklat EU-samarbete. Det har han helt rätt i eftersom Sveriges elproduktion består till 80 procent av koldioxidfria alternativ. Så ser det inte ut på kontinenten där gas och kol dominerar. Sveriges 5,6 ton koldioxidutsläpp per person ligger långt under EU-snittet på 8,7 ton per person.

Också Socialdemokraterna kallade till presskonferens på måndagen med miljöpolitik och klimat på dagordningen. Partiet vill se en skärpning av Parisavtalet och att alla länder som skrivit på verkligen efterlever sina åtaganden, en hållbar konsumtion och en pant på mobiltelefoner föreslogs som konkret åtgärd. Förslagen kritiserades av oppositionen med att de flesta förslagen redan ligger och har inte haft önskad effekt.

En enskild värmebölja är ingen anledning till klimatpanik. Det är forskarna relativt eniga om. Men en extrem värmebölja som inte är en isolerad händelse är ett bevis på att en global uppvärmning pågår. Såväl Japan, som Kanada och USA är hårt drabbade. Extremvädret är ett bevis på att människan påverkar klimatet, bortom det normala.

De partier som inte förstår att miljö- och klimatpolitiken är viktig för svenska väljare 2018, får skylla sig själva. Svensk valrörelse behöver en seriös diskussion om vad vi som individer kan göra, men också hur samhället på olika plan ska förbereda sig för kriser liknande den vi fått en smärtsam aning om denna sommar.