Sjölund: Det är SD de liberala partierna säger nej till

Så många känslor just nu. Så mycket aggressivitet. Argast är moderaterna och i viss mån kristdemokrater. Moderaternas svängning sedan Reinfeldt-eran har under den senaste mandatperioden sjunkit in hos de flesta. Men nog måste vissa kristdemokrater fråga sig vad som hänt med partiet och dess småflirtande med Sverigedemokraterna: KD som alltid velat rädda människor i nöd varhelst de befunnit sig i världen.

De senaste dagarna har det talats om att politik ska föras i "Alliansens anda". Det är ett nytt påfund av de båda partierna och högst oklart vad det betyder.

Liberalernas och Centerpartiets linje är klar – de säger nej till Sverigedemokraternas inflytande över svensk politik. De säger nej till att göra skillnad på svenskar och svenskar, de säger nej till en inskränkt kulturpolitik, de säger nej till inskränkningar för den fria pressen, de säger nej till isolation och angiveri – de säger blankt nej till ett EU-utträde eftersom partierna förstår att samarbetet i Europa aldrig varit viktigare.

Liberalerna och Centern vill nämligen föra en liberal politik. De håller sina löften till väljarna. Inget kan vara viktigare i svallet efter ett val, hur bråkiga och stormiga debattvågorna än är.

Vi får se vem som hittar nyckeln som kan låsa upp det till synes hermetiskt låsta politiska läget.

En minoritetsregering bestående av M och KD kan inte regera utan SD:s stöd, det förstår varje människa med några som helst matematikkunskaper.

Så när allianspartierna går till hårdare och hårdare angrepp på varann, kan Socialdemokraterna stillatigande se på. Stefan Löfven (S) kan bida sin tid och åka på en och annan Bryssel-resa. Magdalena Andersson (S) pysslar på med en övergångsbudget medan gläfsandet pågår. Elisabeth Svantesson (M) tänker lägga en egen. Så det så.

Morgonens omröstning i riksdagen är den första av fyra, innan extra valet hotar. Väljarna börjar tappa intresset. Vi får se vem som hittar nyckeln som kan låsa upp det till synes hermetiskt låsta politiska läget.

