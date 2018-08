Rubrikerna som regionpolitikerna helst vill glömma

Region Gävleborg vet att låta tala om sig. För det mesta helt ofrivilligt. Sedan valet 2014 har rubrikerna svartnat. Hyrpersonalkostnader, konsulträkningar, ambulansuppror, BB-stängningar, akutkaos, framtidsbyggen, festnotor för miljoner, floppade mediesatsningar och chefsavgångar. Rekordet i spaltkilometer räknat tar nog i alla fall de famösa San Francisco-resorna.

För er som glömt, låt oss friska upp ert minne!

San Francisco-resorna:

148 av region Gävleborgs medarbetare, de flesta chefstjänstemän, åkte på tio studieresor till Kalifornien för att studera vårdjätten Kaiser Permanente. Vissa av dem åkte till och med flera gånger varför det totala antalet enskilda resor uppgick till 173. Så vad fick sjukhusens personal och patienter för de sju miljoner kronorna som USA-resandets slutnota landade på?

Det kan varken vi eller regionens revisorer svara på. Inte för att vi inte försökt få en godtagbar utvärdering. Revisorerna riktade också stark kritik som gick ut på att det saknades ett tydligt syfte och mål med resorna. Inte heller något förväntat resultat redovisades. Det fanns inte ens en informationsplan. Att det "fanns risk för att allmänhetens förtroende för regionledningen urholkades", är att betrakta som ett understatement.

Folkstorm är nog en bättre beskrivning. Den tidigare regiondirektörens mantra ljuder i bakgrunden: "Vi ska lära oss att vårda hela människan."

Att åka till Skövde i stället (som arbetar enligt Kaiser Permanentes modell) var tydligen aldrig något alternativ.

Almedalen:

Sommaren 2016 satsade region Gävleborg 600 000 kronor på politikerveckan på Gotland. 22 tjänstemän åkte till Visby för att jobba i en monter och delta i olika seminarier. För att sticka ut tog regionen hjälp av en extern reklambyrå. Regionrådet Eva Lindberg (S) hävdade att det var viktigt att finnas i Almedalen inför det planerade bildandet av en stor Svealandsregion.

Men så kom 2017 och civilminister Ardalan Chekarabi (S) fick lägga visionen om storregioner i papperskorgen. Och där stod region Gävleborg med uppbokad lokal och boenden för drygt en miljon kronor (seminarielokalen kostade 750 000 kronor, boendena 262 000 kronor.) Storregionseminariet ställdes in men ingångna avtal kunde inte brytas enligt den nytillträdde regiondirektören. Så region Gävleborg fick vackert betala. En tanke hade förstås varit att hyra ut till andra – efterfrågan är obegränsad på både lokaler och bostäder under denna vecka. Region Gävleborg utsågs senare till en av Sveriges största skatteslösare.

Målbildsdagar:

Anders Tollmar, region Gävleborgs tidigare samordningsdirektör, var mannen bakom regionens omdiskuterade målbildsdagar. Första gången kostade dagen fyra miljoner kronor. Andra gången utökades arrangemanget varför man gladeligen brände i väg fem miljoner på en enda dag varav bara det inhyrda tältet skulle kosta 1,8 miljoner kronor. När helahälsingland.se:s reporter frågar Anders Tollmar varför de inte kunde hyra en billigare lokal utspelade sig en klassisk dispyt:

– Ja, det tänker jag inte dividera om. Man kan göra det här i en X-trafikbuss också (Tollmar).

– Varför gör ni inte det då? (reportern)

– Ja, men varför tror du? (Tollmar)

– Jag tror ingenting. Det är ni som lägger 5 miljoner på ett evenemang som ifrågasattes redan förra gången och då bör ni kunna motivera varför ni gör det igen? (reportern)

– Planeringen har pågått sedan december, så det är ingenting som är beroende av mediebilden eller kritik. Så kan vi inte jobba. (Tollmar)

Maktens arrogans kan väl knappast uttryckas tydligare. Anders Tollmar slutade för ett år sedan, när den nye regiondirektören bestämde att det inte behövdes någon samordningsdirektör i Gävleborg.

Floppade mediesatsningar:

2015 fick region Gävleborg för sig att göra en stor TV-satsning. Dåvarande kommunikationsdirektör Monica Samuelsson, fick i uppdrag att köpa in fyra sändningar av ett produktionsbolag à 500 000 kronor vardera. Sändningen döptes genast till Nordkorea-TV då "husbondens röst" sällan sett sin motsvarighet i tillrättalagda "goda nyheter". Varför man inte kunde producera webbsändningarna i egen regi förtäljer inte historien – regionen har en väl utbyggd informationsavdelning som till sin numerär vida överstiger den fria pressens. När så Konkurrensverket fick nys om att upphandlingen inte gått rätt till var det bara för kommunikationsdirektören att gå. Men inte fattig, hon fick en fallskärm på 1,4 miljoner kronor.

Ambulansupproret:

I början av 2016 stod det klart att kostnaderna för Region Gävleborgs ambulanssjukvård börjat skena. Så kom det beramade jourförslaget till som i korthet innebar att personal i tjänst skulle sova nattetid och endast få fullt betalt om det kom ett larm. Personalen skulle också behöva vara fler timmar på stationerna, för att komma upp i samma lön. Personalen protesterade men inget hjälpte. Utvärderingen som senare gjordes visar ett nedslående resultat: Det som skulle ha blivit en besparing på omkring fem miljoner blev i stället en kostnad på minst det dubbla. Dessutom sa 45 ur ambulanspersonalen upp sig. Ledningen har fått backa sent omsider men ambulansupproret är ett tydligt exempel på när tjänstemannastyret gått för långt. Politiken borde ha lagt sig i, satt ner foten och tagit arbetsgivaransvar.

Vintern och X-tågen:

Onsdagen den 7 februari 2018 är historisk. Då ställde regionens trafikbolag X-trafik in varenda tåg. Jobbpendlare, vanliga resenärer, sjuka som skulle till något av länets sjukhus, studerande, tja – alla blev strandsatta. Bara under perioden december-februari hade man tvingats ta in ersättningsbussar för drygt 4,3 miljoner kronor. I mitten på mars hade 1 977 resenärer krävt ersättning för försenade eller inställda turer. Förklaringen? Tågen gick sönder. Tågen klarade inte snön. Tågen frös i kylan.

Resultatet? Uppretade resenärer som förlorat många timmar i skogen, på perronger, i väntsalar. Vaga löften kom: "man kanske får överväga att köpa in nya tåg". Hur kan det ens vara något att tveka inför?

Kanske hoppas regionens politiska kandidater att de ska slippa liknande rubriker nästa mandatperiod. Åtminstone bör väljarna få besked om hur det ska gå till.