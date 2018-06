Oksanen: Här är förslag på utspel för idéfattiga Almedalsdesperata

Några saker minns du säkert, som när Gudrun Schyman eldade upp 100 000 papp för att få uppmärksamhet åt Feministiskt Initiativ 2010. Här bidrar ledarsidan med 5 förslag på utspel som trötta partier, idétorkande pr-byråer, frustrerade intresseorganisationer men även medieredaktioner kan sno. En del exempel är hämtade från verkligheten.

1) Utnyttja tystnaden. I dagens brus och hastighet där tweets, utspel och politik rullar allt snabbare skulle en långsam talare som Fälldin ha svårt att hävda sig. Men tänk om det är tvärtom, att valdebatten törstar efter tystnad och eftertänksamhet. Den partiledare som vågar bryta mitt i talet och säga "nu tar vi en minut för att tänka och känna, i egen tysthet, vad är det för land vi vill leva i och varför" lär få genomslag för det. Less is more.

Inte en bild, inte en filmruta, inte en ljudbit

2) Medier bidrar ibland till att ge onödig räckvidd åt antidemokratiska krafter. Nu gör nassarna i NMR återbesök på öjn, stärkta av fjolårets massiva uppmärksamhet. Här borde de stora publicisterna samman och säga "inte en bild, inte en filmruta, inte en ljudbit" från nassetalen torsdag-fredag-lördag.

3) Bränna stålar är gjort. Så vad ska Schyman hitta på? Låt oss föreslå att Fi skänker 100 000 till Röda Korsets insamling för flickors rätt till skolgång i världen istället för att elda upp pengarna på hemmaplan.

....traktorer blockera alla portar i ringmuren

4) Landsbygdsdebatten verkar ha glömts bort snabbt efter att partiledarna var i Ö-vik. Almedalen är annars en perfekt plats för att påminna Stockholms tyckonomi om landsbygden. Hade Visby legat i Frankrike hade ni sett traktorer blockera alla portar i ringmuren. Kanske är det vad som krävs, fast i en snällare svensk tappning.

5) Försvarsmakten står inför en ekonomisk kris som skadar försvarsförmågan. Hur ska det ta sig in i valrörelsen så att folk begriper det? Kanske kan kon saknas om båset är tomt. Inga fartyg från marinen i hamnen? Vänta nu, det är precis vad Försvarsmakten nu gör. Pengarna räcker inte ens för Almedalen.

Räkna med att verkligheten alltid överträffar dikten. Håll i hatten, nu är det dags för Almedalsvecka under det surrealistiska valåret 2018.