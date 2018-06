Oksanen: En prövning för världshistoriens mest framgångsrika samarbete

Donald Trump gör det verkligen inte lätt för oss USA-vänner, som också försvarar det transatlantiska bandet som gett världen fred, utveckling, ökad demokrati och frihet.

Fixeringen vid vänners handel som skadligt för USA:s säkerhet, förolämpningar mot gamla allierade samtidigt som diktatorer och auktoritära ”strongmen” hyllas och kelas med innebär att Trump just nu gör det som Kina och Ryssland gynnas av. Att skapa osämja, osäkerhet och splittring i det västliga lägret.

Donald Trumps uppträdande runt G7-mötet gör världen ännu osäkrare. Att få ett utbrott för att premiärminister Trudeau helt lugnt svarar att Kanada kommer att svara på USA:s handelstullar visar ingen får säga emot Trump så att han hör det.

Inte gjorde presidentadministrationens kabeltv-talespersoner saker och ting bättre efteråt. Tonläget när de ryckte ut till Trumps försvar påminde mest om ett lika surrealistiskt avsnitt i den gamla TV-serien West Wing, när en konflikt om jakt i gränsområdet med Kanada eskalerar på ett hysteriskt sätt.

Trump har under sitt andra år som president blivit tryggare med vad han kan och inte kan göra konstitutionellt. Som den Maverick han är utnyttjar han nu presidentmaktens möjligheter till sitt yttersta. Samtidigt som hans väljarbas älskar stilen.

De krafter som hållit tillbaka Trump inom handelsområdet har vittrat sönder. Särskilt bilar, tyska bilar, tycks reta Trump, där nationell säkerhet ska användas som argument för att minska importen. Absurt argument och snurrigt resonemang. Visst. Välkommen till 2018.

Reaktionerna på båda sidor av Atlanten på Trumps utspel efter G7 har varit starka. Republikanske senatorn John McCain twittrade ”till våra allierade: en bred partiöverskridande majoritet av amerikaner är fortsatt för frihandel, globalisering och stödjer allianser som bygger på 70 år av delade värderingar. Amerikaner står vid er sida, även om vår president inte gör det.”

En majoritet av kongressen och stora delar av den amerikanska administrationen delar den uppfattning som McCain framför. För våra frihetsvänner på andra sidan Atlanten är det som sker nu extra plågsamt.

Samtidigt är principerna och idealen det vi alla har att hålla fast vid, och vid hoppet att ”the land of the free and home of the brave” är och förblir vad det var. Trump prövar relationerna, låt oss se till att gå stärkta ur det tillsammans på båda sidor av Atlanten.

United we stand. Divided we fall. Vi lever i en farlig tid.