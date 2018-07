Nu behövs upprustning – av grundlagen

Sommarens kanske mest långsiktiga politiska utspel detta valår var att Moderaterna föreslår en ny grundlagsutredning. Med andra ord: Partiet vill ha en ordentlig översyn av Regeringsformen, den tyngsta av Sveriges grundlagar.

Inte för att partiledaren lyfte frågan i sitt Almedalstal. Han slängde till och med fram ett eget förslag som går emot fundamentala principer i grundlagen: Staten ska kunna förbjuda medlemskap i vissa organisationer.

Något sådant bör absolut inte införas utan en grundlig analys av hur ett sådant ingrepp i föreningsfriheten skulle kunna missbrukas för att till exempel motarbeta politisk opposition. Det är den typen av problem som grundlagsutredningar ju syftar till att förhindra.

På torsdagen blev ämnet ännu mer intressant. Med knapp marginal beslutade Europaparlamentet att pausa EU:s nya upphovsrättslag, som Sveriges regering står bakom.

Men enligt kritikerna hotar lagförslaget allvarligt yttrandefriheten på nätet, kanske inte för storföretag men för vanligt folk. Nu ska det malas ett varv till och återkomma i höst.

Moderaterna pekar ut ett antal ämnen de vill att en grundlagsutredning ska driva: Starkare äganderätt och näringsfrihet, till exempel ska staten ha mindre makt över skogsavverkning. Mer självständiga domstolar, till exempel ska JO och justitiekanslern inte längre ha tillsyn över dem. Mer makt till lagrådet och till domstolar att gå emot lagar.

Det finns en tydlig gammalmoderat linje i förslagen. Skydd som i dag ges till den som är särskilt utsatt vill M även ska ges dem som inte är särskilt utsatta. Domare ska få mer makt på folkvaldas bekostnad – en gammal käpphäst.

Om en ny stor grundlagsutredning tillsätts finns det förstås många fler frågor än rena Moderatåsikter som den bör ta upp. Reglerna om riksdagen är direkt skrivna för det gamla partisystemet med två stabila block. Finns det något där som bör förändras?

Och sen har vi just det som EU stångats med under en längre tid och hittills skött tämligen fumligt: Hur ska avgränsningen dras mellan olika viktiga rättigheter, som upphovsrätt och yttrandefrihet, i en värld där allt blir mycket större och snabbare än någonsin tidigare? Nuvarande lagar är inte skriva för en verklighet där det du skriver i din telefon genast kan spridas över flera kontinenter.

Även många andra grundläggande principer har börjat krocka med varandra på sätt vi inte kunde föreställa oss för några årtionden sedan. För att kunna lagföra nya typer av brottslighet vill polisen snabbt kunna ta till nya kraftfulla tekniska metoder, som med fel användning kan ställa till mycket stor skada. Hur skyddar vi privatlivet och oskyldiga, samtidigt som vi kan sätta fast skyldiga?

Visst finns punkter i M-önskelistan som är värda att titta på. Politiker ska stifta lagar och delta i dömandet som nämndemän – inte styra domstolarna i sig. Finns det kryphål där bör de täppas igen.

Men den absolut viktigaste uppgift en grundlagsutredning kan ha är att se till balansen, hur den samlade avvägningen blir. Det funkar inte alls att lasta på olika saker man tänker är bra. Det blir som att ge en äldre person allt fler läkemedel utan att noga bedöma helheten. Den läkande kraften minskar, samtidigt som biverkningarna bara blir värre.

Den sista punkten på Moderaternas lista är dock mycket bra: Det behöver bli svårare att ändra svenska grundlagar. Detta börjar bli allt mer nödvändigt som värn mot just att balansen far all världens väg snabbare än vi anar.

Sveriges ändringsregler är närmast världsunikt slappa. Det räcker med två beslut med en rösts övervikt i riksdagen.

Till råga på allt får dessa regler effekten att de grundlagsändringar som här görs i tid och otid stressas fram. De hinner nästan aldrig debatteras ordentligt före omröstning, oftast inte ens begripas. Moderaterna har helt rätt i att det behöver förändras.

Skrämmande nog vore det förhållandevis enkelt att på demokratisk väg avskaffa demokratin själv. Om ett parti med fel ambitioner kommer till makten kan de avskaffa alla spärrar i Regeringsformen utan större ansträngning.

Just den typen av snabba och stora grundlagsändringar där fundamentala principer körs över har vi sett de senaste åren i flera länder, även på nära håll. Moderaternas partikompisar i EU gör det i Ungern. Motsvarande sker i bland annat Polen.

I dag har Sverige en grundlag som tyvärr inte kan skydda sig själv. Vi har nog inte råd att ha det i morgon.