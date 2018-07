Marcus Åsling: Svenskt kött på bordet, allt annat är uteslutet

Ica Kvantum i Umeå och Coop Gotland är bara några exempel på livsmedelsbutiker som aktivt valt att stoppa försäljningen av utländska köttdetaljer för att stödja svenskt kött och svenska köttbönder. Har din lokala livsmedelsbutik tagit steget? Om inte prata med handlaren.

– Vi kommer enbart lägga beställningar på främst gotländskt kött från och med idag. Skulle det inte räcka till så fyller vi på med kött från fastlandet, berättar Carl-Johan Stålhammar, vd för Coop Gotland till SVT Nyheter.

Coop Gotland fattade beslutet under tisdagen och omfattar Coops samtliga nio butiker på Gotland. Även Ica Kvantum Kronoparken har valt att stoppa inköp av utländskt kött. I en kommentar skriver kvantumbutiken bland annat att de är "glada och tacksamma över den soliga och varma sommaren, men tillsammans kan vi hjälpas åt att stötta våra bönder".

Trycket bakom budskapet att köpa svenskt kött tilltog rejält efter att Lantbrukarnas riksförbunds förbundsordförande Palle Borgström riktade en uppmaning till allmänheten under en pressträff tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Jag vill vädja till konsumenterna att man köper svenskt kött. Det gör stor skillnad om vi kan skapa efterfrågan på svenska varor, sa han då.

Uttalandet under pressträffen följdes sedan upp med en debattartikel i Dagens Samhälle. Där skriver han:

”Risken är överhängande att många djuruppfödare blir utan foder och tvingas slakta ut delar av sina besättningar. Det goda svenska avelsarbetet kan ta många år att bygga upp igen. Faran är stor för att många lantbruksföretagare inte klarar sig ekonomiskt”

Bakgrunden är den ökade slakt som kan tvingas ske för att hantera torkan och foderbristen. Enligt Jordbruksverkets statistik har slakt av nöt ökad med 8 procent, slakt av gris med knappt 3 procent och lamm 4 procent bara under årets första fyra månader. Samtidigt har köttkonsumtionen i Sverige minskat under perioden. Den kraftigt ökade slakten i Sverige under sommaren riskerar därför att få stora konsekvenser på köttmarknaden.

Det handlar om allt ifrån att bönderna får sämre betalt för köttet eftersom slakten inte möter efterfrågan till att köerna till slakterierna blir för stora. Då kan bönder tvingas avliva sina djur på grund av foderbristen. Det är ett stort slöseri om ett liv ska sluta som kadaver i stället för som köttdetalj i den lokala livsmedelsbutiken.

För den som har semester är vädret fantastiskt just nu. Men om vi sträcker oss utanför vardagslivets semesterbubbla innebär den långvariga torkan stora problem för svenskt lantbruk där flera gårdar riskerar att stänga ned. Som konsumenter kan göra en insats genom att köpa svenskt kött och välja en livsmedelsbutik som prioriterar det svenska köttet. Det är mycket bra agerat av Coop Gotland och Ica Kvantum i Umeå men fler måste följa efter, både livsmedelsbutiker och privatpersoner.

Om vi vill ha kvar öppna landskap och en svensk livsmedelsproduktion då måste vi göra rätt val när det verkligen gäller!