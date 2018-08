Marcus Åsling: Rödgrön politik kostar 10 000 kr

Finansminister Magdalena Andersson (S) stoltserar gärna med att statens finanser är mycket goda.

Det är de också. Men det är någon annan, nämligen vanliga löntagare och företagare som har tvingats stå för notan när Socialdemokraterna och Miljöpartiet radikalt höjt skatten under fyra år tid. Frågan är vilken effekt skattehöjningarna fått på löntagarnas privatekonomi.

Vad har då regeringens politik inneburit i praktiken för dig som betalar skatt? Om du är yrkesverksam eller driver ett företag handlar det om ungefär 10 000 kronor mer som betalas i skatt i år än när Alliansen hade makten.

Skattepåslaget är en konsekvens av regeringens politik där flera skatter har höjts under mandatperioden. Bland annat handlar det om skatten på bensin och diesel, fordonsskatt, arbetsgivaravgifter för unga och äldre, elskatt och tobak. Den sänkta brytpunkten för statlig inkomstskatt och höjda marginalskatten är viktig att nämna i sammanhanget.

Flera avdrag har också slopats eller försämrats under mandatperioden vilket påverkar skatteffekten. Exempelvis har ROT och ROT-avdraget försämrats och avdragsrätten för pensionssparande har tagits bort.

Ungefär 10 000 kronor mer per år betalas av de som är sysselsätta i någon av kommunerna i Gävleborgs län. Högst är skatteffekten för yrkesverksamma i Hofors där effekten är 12 587 kronor per år. Lägst är skatteffekten i Nordanstig med 9 513 kronor per år. Omräknat till befolkningen som helhet blir det dock hälften så mycket alltså ungefär 5000 kronor per invånare. Anledningen är den försörjningsbörda som finns i Sverige där en stor andel står utanför arbetsmarknaden, antingen för att man utbildar sig, gått i pension, är arbetslös eller sjuk.

Uppgifterna kommer från en skatteanalys som Handelskammaren låtit göra där man studerar de skattepolitiska förändringar som skett under mandatperioden och vad det innebär på kommunnivå. Uppgifterna i Handelskammarens rapport kommer från Statistiska centralbyrån.

Att skatteeffekten blivit så hög efter fyra år vid makten är anmärkningsvärt.

Att ett regeringsskifte 2014 skulle innebära skattehöjningar räknade nog de flesta med. Men få hade nog förväntat sig att hela 10 000 kronor mer betalas in i skatt av vanliga löntagare och företagare varje år. Det handlar om 40 000 kronor som hade kunnat läggas på något annat under de fyra åren. Det är en rejäl summa pengar som i stället hade kunnat läggas på konsumtion, avbetalning av lån eller sparande.

På valdagen är det upp till var och en att avgöra ifall man har råd med rödgrön politik en mandatperiod till och om den politik som regeringen har genomfört är värt kostnaden om 10 000 kronor om året. Det är väl tveksamt?