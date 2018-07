Marcus Åsling: Regeringen lyssnade på Kristina Yngwe

Torkan slår hårt mot Sveriges bönder, det är kö till landets slakterier och redan i höst kan gårdar stå inför stora likviditetsproblem.

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet är förmodligen den politiker som varit mest aktiv sedan torkan startade i maj. Så sent som 5 juli intervjuades hon om saken i Land Lantbruk. På politiska möten, livesändningar via Facebook och i intervjuer med branschpressen har hon räknat upp fyra åtgärder som skulle underlätta för jordbruket under torkan. Det har handlat om tillsättandet av en kriskommission, söka krisstöd från EU för att underlätta likviditeten, göra undantag från myndigheters regelverk och stärka lönsamheten på gårdsnivå genom dieselåterbetalning och skattelättnader.

Nu tycks regeringen genomföra i princip samtliga av de förslag som Yngwe (C) kampanjat för. Yngwe vill däremot inte ta åt sig äran när ledarsidan kontaktar henne:

– Läget är så pass allvarligt att jag inte vill ta snabba poäng på Bucht för sakens skull, utan vi behöver hjälpas åt, säger Kristina Yngwe (C) i en kommentar.

Några skattelättnader utlovar naturligtvis inte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som presenterade åtgärderna tillsammans med LRF:s förbundsordförande Palle Borgström och jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Däremot övriga förslag. Exempelvis väljer Regeringen att kalla det för samverkansplattform, men i sak är det detsamma som Yngwes kriskommission.

Det viktiga är däremot inte vem som kom med förslaget först. Det viktiga är att regeringen äntligen agerar för att stärka jordbruket. Som privatperson kan man också bidra till att hjälpa det svenska jordbruket, till exempel genom att köpa svenskt kött eller genom att kontakta LRF ifall man har outnyttjad mark.