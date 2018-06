Malena Hilding: Själv är jag friskförklarad – cancer adjöss!

Jag känner mig som en uppblåsbar enhörning. En sån som ligger förtöjd i blåsten vid en brygga nära mig. Det är jag det. Vill helst guppa runt på vågor i solsken. Istället slits man hit och dit och fasar för omvärldens galenskaper.

Nåja, vem vill inte guppa på vänliga vågor. Jag hamnar inte i Svenska Akademien av pur begåvning för den liknelsen, men det är jag inte lessen för.

Det är mänskligt att varna för elände. Det sitter i ryggmärgen. Hör bara: 1. Det blir inga blommor kvar till midsommar. 2. Hösten kommer i förtid.

Jag säger bara stopp! Gå ut min själ och gläd dig vid den gode gudens gåvor. Gör det nu för sen är sen, tids nog och allt det där.

Själv är jag friskförklarad. Cancer adjöss.

En livstid har passerat sen jag för tre år sen, ack så klentrogen, klev ut i denna ljuva försommartid, fullständigt förvirrad.

Doktorn sa: Du har en tumör i ena bröstet. Den är aggressiv, bröstet måste bort fort nog. Sex gånger cellgifter, strålning en månad. Sen får vi se, efter jul.

Inte ens grisen har ett liv efter jul.

Men jag levde vidare, emellanåt som ett vrak, men hallå och vaddå? Vraket andades och spatserade i gröngräset. Människor jag kände och älskade lämnade mig och gick in i evigheten under tiden, men jag stannade kvar på jorden.

Och jag var mäkta förvånad. Är jag verkligen huvudperson i det här dramat? Hur mår du, sa, vännerna. Jomentack, det går väl, sa jag. Livet går av bara farten. En har inget val, en måste go with the flow, liksom.

Ingen kamp, ingen skuld, ingenting.

Man hänger på i cancerracet, sticker sprutor i sig själv och räknar mediciner på köksbordet. Är det här jag? Det är så konstigt allting, hörni.

Jomentack, en får ta var dag i sänder. Och hur mår du själv?

Och liljekonvaljerna blommade. Sen föll löven och adventsstjärnan hängde i fönstret, men det blev vår igen och jag levde fortfarande. När liljekonvaljerna blommade för fjärde gången träffade jag doktorn igen.

Man sitter på en stol och doktorn sitter på en stol. Han klämmer på ens bröst och han drar med fingrarna efter ärret, klämmer igen och trycker och man tänker att nu hittar han en ny knöl, nu börjar vi om, jag måste orka det.

Jag ville krama om de oroliga och de modiga och säga här, ta mina liljekonvaljer och håll ut.

Sen lutar han sig tillbaka, kollar på datorn, tittar på mig och så säger han (och detta är i stunden häpnadsväckande): Vi har bestämt oss. Åk hem och kom inte tillbaka. Du är frisk i våra ögon.

Är jag? Säger jag och ramlar av stolen.

Mamma, tänker jag, hon borde ha fått höra det här.

I väntrummet utanför sitter de oroliga. I korridoren är droppställningarna med cellgifter på väg till de modiga. Det är tyst och stilla, droppet tickar, några somnar, personalen tassar. Där var jag.

Jag ville krama om de oroliga och de modiga och säga här, ta mina liljekonvaljer och håll ut. Öppna fönstret och ta in sommaren.

Detta är vår stund på jorden.

Malena Hilding, skribent med häst, hundar, liten stuga och katt i Hälsingland