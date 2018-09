Lindén: Bittert att aldrig lyckas fälla Bildt SVT?

Det gäller Ubåtskommissionen 1983 som utredde möjliga sovjetiska kränkningar av svenskt territorium och var startskottet för Bildts karriär som nationell utrikespolitiker. För den som inte är en Bildtnörd är historien följande:

Bildt var moderat representant i kommissionen, åkte på USA-resa och anklagades av dåvarande statsminister Olof Palme (1927–1986) för att ha läckt information om kommissionen varvid regeringen gjorde ett officiellt uttalande där de kritiserade en enskild riksdagsledamot. Resten är ett stycke kalla krigshistoria som främst borde roa de som är intresserade av den tid som en gång var. Det Sverige som låg inklämt mellan supermakterna och konflikten mellan Olof Palme och Carl Bildt för "det låg ett skimmer över Olofs dagar" som Bildt lite skämtsamt uttryckte det i en artikel på tjugoårsdagen av mordet på Palme.

Nu har SVT publicerat en "nyhet" som skulle gå ut på att Carl Bildt i princip var agent för USA under kalla kriget vilket är ungefär lika skrattretande som anklagelserna om att Olof Palme var det för Sovjetunionen. I en offentliggjord ambassadrapport från 1983 står det att Bildt "has virtually confirmed" att ubåtarna var från Warszawapakten vilket var den sovjetiska försvarsorganisationen som konkurrerade med det USA-ledda Nato. I en annan rapport från samma år står det att Bildt "has given us a preview" av ubåtsrapporten dagen innan den publicerades. Slutligen har SVT en intervju med tidigare statsminister Ingvar Carlsson där han menar att "Bildt svek sitt land" och att det var "helt otänkbart" att Bildt skulle fått i uppdrag av ubåtskommissionens socialdemokratiske ordförande Sven Andersson (1910–1987) att muntligen informera amerikanska ambassaden om rapporten.

Problemet med SVT:s "scoop" är att det inte är en nyhet utan ett stycke dålig historieskrivning. För om det varit så att Bildt hade lämnat ett exemplar av rapporten till USA:s ambassad hade det varit en verklig nyhet. Men här verkar det vara ett rent översättningsproblem plus relativt dåliga kunskaper om diplomati. För "virtually confirmed" kan betyda allt från att säga "det kommer stå X och Y" till att använda Kevin Spaceys rollfigur Frank Underwood i serien House of Cards återkommande fras "you might very well think that, I couldn't possibly comment". Om man bekräftar utan att bekräfta är det närmare "virtually confirmed" än "confirmed" och det vad Bildt gjorde. Han träffade ambassadfolk och svarade på deras frågor vilket är normalt inom diplomati. Precis som när USA:s tillförordnade ambassadör i Sverige besökte NA:s ledarredaktion och bland annat ville få information om Vivalla. Likaså betyder "preview" inte att fysiskt ge någon ett dokument eller att berätta exakt vad som står utan kan lika gärna vara att bekräfta utan att bekräfta. Det är vanligt inom de flesta branscher och inte minst när journalister talar med källor.

Vad gäller då tidigare statsminister Ingvar Carlssons kritik och dementerande när det gäller Sven Andersson? Andersson var försvars och utrikesminister under några av kalla krigets absolut tuffaste år och han var ledande när det gällde att närma det neutrala Sverige till USA. I en annan ambassadrapport jag själv läst på National Archive i Washington nämns han som "one of our must trusted allies" och det är troligt att han faktiskt gav en hint till Bildt om att han kunde tala med amerikanerna. Men Carlsson är också tvungen att dementera detta och ta sin tidigare ministerkollega i försvar. Det är trots allt valrörelse och nu gäller det att försöka sänka Bildt. Men denna journalistiska sjunkbomb är ingen nyhet utan snarare en C-uppsats som skulle rendera den kritik som återgivits här ovan.