Kommentar: För alla inblandades skull hoppas jag att tekniken gått framåt inom hemtjänsten

Kommentar till Tobias Mangseth i artikeln Digitalisering av hemtjänsten kritiseras – kommunen: ”Ersätter inte mänsklig kontakt”

Du beskriver hur otroligt avancerad tekniken är med nattkamera, att man ser så tydligt och klart och man kan zooma in kunden m.m. På vilken skärm då, undrar jag? Nu är det ju ett tag sedan jag arbetade på nattpatrullen och för alla inblandades skull, så hoppas jag att det har gått framåt och är så bra som du beskriver.

Läs också insändaren: Vet ni beslutsfattare hur många alvedon en kram motsvarar?

Jag har dock andra erfarenheter. Som t ex att bilden ofta var väldigt suddig, ibland var det dålig uppkoppling och ibland ingen alls, eller att kameran ute hos kund pekade fel, på t ex taklampan. Då fick man ju ändå, efter flera hopplösa försök med kameran, åka ut till kunden. Hade kunden då tre tillsyner per natt, så gick det åt rätt mycket tid till kamerakrångel. Slår man ihop all tid och alla resurser som digitalkrånglet suger sammanlagt, dag och natt, så undrar jag om inte det blir billigare också, med fysisk personal?

Och du skriver tydligt att om man har en fysisk tillsyn om dagarna, så skulle man kunna ha ytterligare tre digitala tillsyner via kamera och till och med högtalare för att få ”en bättre kontakt”. I detta fall är kunden alltså beviljad fyra tillsyner per dag och du vill byta ut tre av dem till digitala. Apropå att det ”inte handlar om att ersätta besöken” ....

Ps. Det var inte specifikt Hudiksvalls kommun jag ville kritisera, som det verkar i insändaren, utan digitaliseringen inom äldreomsorgen överlag. Ds

Merja