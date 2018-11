Vet ni beslutsfattare hur många alvedon en kram motsvarar?

Läser lite nu och då om nya besparingsförslag gällande äldreomsorgen. Och nu är det ju på tapeten att spara in på de stackarna, genom att digitalisera så mycket som möjligt. Digitalisera!!

I dagsläget styrs t ex hemtjänstbesöken av telefoner. I telefonen står vad du ska utföra under ditt besök och hur många minuter som är avsatta för ändamålet. I telefonen klickar du i något av de färdiga alternativen till varför ett besök inte blev av. Till exempel: "kunden ville ej" eller "kunden är inlagd på sjukhus". All form av dokumentation är datoriserad.

Inte undra på att många av våra äldres dosetter är överfulla ...

Vi har "nattfrid" (för detta behövs godkännande av anhöriga). Nattfrid innebär att det är en kamera som används för att göra tillsyner ute hos kund nattetid, istället för fysiska besök. Man sätter upp kameran hos kunden och kopplar den till personalens dator på kontoret. Då behöver personalen bara sätta igång datorn och så titta på skärmen när det är dags för tillsyn. Men vad hjälper det, om man ser på skärmen att Elsa 92 år ligger lugnt i sin säng, om hon ligger med ryggen mot kameran och precis har fått en stroke? Det man ser på skärmen är att Elsa ligger i sin säng och att det ser lugnt ut.

Nästa steg är väl en kamera på dagtid också, så att man kan spara in ännu mer på de rent fysiska besöken? Men allting går helt enkelt inte att digitalisera. Näe, in med mer personal till äldreomsorgen.

Vet ni beslutsfattare förresten hur många alvedon en kram motsvarar? Inte undra på att många av våra äldres dosetter är överfulla ...

Stolt men sliten uska