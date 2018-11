Varför kräver Trafikverket medfinansiering av E4-bygget i Nordanstig?

Varför vill ingen förstå varför Norrlandslänen avfolkas och samhällsservisen försämras dag för dag? Varken valda politiker som skall representera länen eller lokaltidningarnas journalister vågar framföra den minsta antydan med pekpinnar mot den orättvisa statliga skattefördelningen i Sverige.

Uteblivna statliga skatteåterinvesteringar till Norrlands infrastruktur under 6-7 årtionden har oåterkalleligen tillfogat landsändan oreparerbar skada trots att skogens, vattenkraftens och malmfältens län är den rikaste delen av Sverige och tillför statskassan mer både per capita sett eller per anställd än landets genomsnitt, trots att länen har ett försumbart antal statliga arbetstillfällen. Norrlands industrier och anställda som förädlar råvaran och i århundraden har generat pengar till den exportbalansen som medgivit import av exempelvis bensin och olja. Ingenting värdesätt och återgäldas av staten. Varför?

Återkommer därför till vägverkets krav att Nordanstigs kommun skall delfinansiera nya E4 bygget genom sin kommun.

Ett exempel. Den enormt statligt överfinansierade ”Förbifart Stockholm” en lokal bosättningslinje 1,8 mil lång mellan Stockholms centrum och Botkyrka kommun ursprungligt kostnadsberäknad till 38,7 miljarder har nu aviserats, enligt naturvårdsverket, få en slutnota på 60 miljarder. Genomfartstrafiken beräknad till 1.2% av trafikflödet och lokaltrafiken således 98,8%, ändå betalar staten allt, och varifrån tar staten överskjutande pengabelopp för att täcka övertrasseringen av budgeterat belopp, totalt 21,3 miljarder?

När det gäller E4 bygget genom Nordanstigs kommun så har vi när det gäller genomfartstrafiken precis det omvända: inte ens 2 % är lokal trafik. genomfartstrafiken på E4 drygt 98 %.

Varför i rimlighetens namn kräver Trafikverket medfinansiering av det med många miljarder underfinansierade och underdimensionerade E4 bygget genom Nordanstig?

Sören Molander

