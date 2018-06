Vårdförbundet skjuter sig själv i foten

Har tagit del av Anna Bergströms och Sineva Ribeiros artikel (helahälsingland.se 1/6). Jag håller med om det mesta men vänder mig emot det tydliga fokuset på "specialistsjuksköterskor och barnmorskor". Ingen ifrågasätter värdet, betydelsen och ansvaret hos specialistsjuksköterskor och behovet av de löneökningar som krävs för att locka fler till dessa yrken. Det jag tycker är mycket märkligt är avsaknaden av engagemang för de grundutbildade sjuksköterskorna!

Utan betydligt högre löner för alla våra "vanliga" sjuksköterskor på medicinska, kirurgiska, ortopediska vårdavdelningar, de som vårdar den absoluta majoriteten av alla patienter som ligger på vilket sjukhus var som helst i hela landet, så blir det inte mycket vård och verksamhet, Nedragningen av vårdplatser på sjukhusen i stort speglar, tycker jag, bristen på vanliga grundutbildade sjuksköterskor. Bemanningen på intensivvårdsavdelningar, förlossningsavdelningar, operation är mycket hög räknat per patient dvs en sjuksköterska per operation, ofta på intensiven 1 eller möjligen 2 patienter per intensivvårdssköterska. Det är en absolut nödvändighet. På en medicinavdelning har ofta en sjuksköterska hand om 8-10 sjuka människor där många har dropp, injektioner och massor av mediciner att dela. Där drivs bassjukvården, den är inte nämnd med ett ord i artikeln.

Enligt SCB (www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok) tjänar en grundutbildad sjuksköterska i offentlig sektor 24–35 år gammal i snitt 30 100 kronor och efter 30 år (!) i yrket är man uppe i 35.400 kronor, < än 20 procent ökning på 30 år! Vem i hela friden vill stanna i en sådan verksamhet? Kanske lite lägre lön utan ansvar, stress kan locka, och att helt byta yrke? Jag anser nog att vårdförbundet åter skjuter sig själv i foten när man inte tar strid för hela den yrkesgrupp man ska representera. Den absoluta majoriteten av sjuksköterskor inom offentlig sektor är grundutbildade sjuksköterskor. Utan dessa kan vi stänga igen våra "vanliga" vårdavdelningar. I sommar kommer sjukhusens vårdplatssituation vara ytterst prekär på grund av sjuksköterskebristen! Vårdförbundet: Glöm inte era grundutbildade medlemmar och satsa även hårt på dessa. Utan sjuksköterskor på vårdavdelningarna gäller fortfarande min apell: "Bli inte sjuk i sommar!"

René Klötz

gammal överläkare