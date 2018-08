Var är debatten om jämställdhet för pojkar?

Nu när det är valår så pratas det mycket om jämställdhet, men jag reagerar på en sak, det enda som diskuteras är jämställdhet för flickor och kvinnor i regel. Var finns debatten kring jämställdhet för pojkar? Nu är jag medveten om rörelser som diskuterar toxisk maskulinitet och att killar/pojkar ska kunna prata mer känslor, so far so good, som man säger.

Men var är de verkliga frågorna? Nu lägger jag mest fokus på skolfrågan här då den är den enklaste att prata om. Var går debatten kring pojkars/mäns deltagande i utbildningsväsendet?

Gjorde en snabb sökning på både SCB och Skolverket. Vad gäller pojkars resultat från nian årskursen 2017 så var det av flickor 79 procent som hade uppnått kraven, 84.2 procent, på full gymnasiebehörighet

Av pojkarna ser siffrorna ut så här: 69.7 procent som har uppnått kraven, 79.2 procent med behörighet.

Ingen av de här siffrorna är acceptabla, men det jag reagerar på i valkampanjer och annonser är en mer jämställd skola. För vem? frågar jag. Pojkar har under de senaste 20 åren hamnat mer och mer efter. Hur ska den jämställda skolan hjälpa pojkar att bli mer motiverade att förbättra sina resultat? Genom att prata mer känslor, säger jag med lätt sarkasm i dessa ord.

Går vi upp på högskole- och universitetsnivå ser det obalanserat ut även där. Av dem som läser på högskola eller universitet är mer än hälften kvinnor. Vad detta beror på vågar jag inte svara, samtidigt pratas det om att kvinnor ska ta mer plats i utbildningsväsendet. Så som utvecklingen ser ut nu kommer skola och utbildning vara ett kvinnodominerat område.

Missta inte detta för att jag har en förlegad syn, min poäng jag vill få fram är att, när vi pratar jämställdhet så är det inte bara kvinnor/flickor som drabbas av ojämlika förhållanden. Oavsett om du tillhör manligt, kvinnligt eller annat så ska alla behandlas lika, alla ska ha lika möjligheter utan att dömas utifrån kön, sexuell läggning och så vidare.

Det jag vill belysa, våga prata om de ojämlikheter som drabbar män också, och ta tag i dem, och skyll inte alla problem som drabbar män på farliga mansideal och toxisk maskulinitet, dessa är enkla ursäkter som bara visar en del av sanningen.

För er som kämpar för jämställdhet, ta då kampen och kämpa för allas, inte bara kvinnors/flickors och våga se utöver vad som syns i media.

Johan Lind