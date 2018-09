Valresultatet kan avgöra var dubbelspåret ska gå

Det nuvarande kommunalrådet Mikael Löthstam uttalade enligt HT att “det är upp till bevis för Trafikverket att visa vad det finns för alternativ till spårdragning.”

Eftersom Trafikverket och Hudiksvalls kommun har ett gemensamt ansvar och ska komma överens om var dubbelspåret ska dras, så lägger kommunalrådet märkligt nog hela ansvaret på Trafikverket. Upp till bevis, Löthstam, redovisa kommunens alternativ.

Trafikverket skrev att: “Hudiksvalls kommunledning har varit tydlig med att de vill ha det östra (befintliga ) alternativet och har även genom den strategiska översiktsplaneringen prioriterat denna sträcka”.

När det gäller en så här stor fråga så borde samtliga politiska partier skaffa all information dom kan hitta, så att dom kan fatta bra beslut. Men det verkar inte så. Fortfarande verkar många tro att det bara är Trafikverket som självständigt bestämmer, vilket är helt fel. Ta kontakt med Trafikverket, så får ni fakta.

Nu anser flera partier att en delad lösning skulle vara bra. Men hur har dom tänkt då.

Så här skriver Trafikverket: “Att bygga dubbelspår i bägge korridorerna är en dyr lösning som troligtvis inte är aktuell. Inte heller är en delad spårlösning med enkelspår tillräckligt funktionell, då framförallt persontåg behöver dubbelspår.”

I en tidigare insändare skrev jag att Centerpartiet ville ha en delad lösning, gods utanför stan och persontrafik på befintliga sträckan. Sedan lade jag till, “med andra ord två dubbelspår”. Det var fel av mig. Jag tog för givet att det var så C menade. Men det var två enkelspår som C ville ha. Så det ber jag om ursäkt för. Jag kunde ju inte tro att C ville skapa en flaskhals på ostkustbanan.

För min del kommer valet att fungera som en folkomröstning om dubbelspåret.

Thomas Julin