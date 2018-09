Välja politiskt styre i Ljusdal är väldigt svårt för väljarna

Inför valet 9 september får väljarna i Ljusdal stora problem. Efter sedvanlig propagandaspridning i våra brevlådor och fram för allt efter den direktsända debatten på Röda kvarn nu i veckan så har väljarna fått många frågetecken.

I debatten företräddes de 11 olika partierna av var sin företrädare som i många fall spred rena osanningar och den innehöll många faktafel.

Den nu styrande Valliansen företrädare (M, C, KD, L och V) meddelade att de har för avsikt att fortsätta styra kommunen även nästa mandatperiod. Under Rödakvarnsdebatten förkunnade fram för allt V representanten hur mycket Valliansen gjort under den gångna mandatperioden.

Sanningen är att de inte har åstadkommit särskilt mycket under denna mandatperiod. Rent visuellt ligger timret fortfarande kvar, förlustaffären på Östernäs tickar fortfarande miljoner och en hel byggnad efter infarten till köpingen är målad i så grälla färger så att fågellivet i köpingen har troligen upphört.

Varje parti i Valliansen har ett eget program för att tala om för väljarna vad de ska göra för de som bor i Ljusdals kommun. Vore det då inte bättre för väljarna att Valliansen har ett gemensamt program som talar om vad avsikterna är för kommande mandatperiod i stället för att tala om i efterhand vad man inte gjort eller inte gjort. Det är inte schysst mot väljarna. Om Valliansen får styra kommunen, vilket är ganska troligt nästa mandatperiod och timret inte ligger kvar på Östernäs om fyra år, så lovar undertecknad att gå baklänges från Ljusdal till Järvsö. Socialdemokraternas enda chans att styra kommunen är att Valliansen spricker eftersom de bestämt uttalat att de inte vill styra med tre partier som står utanför Valliansen. Så framtiden är nog redan politiskt utstakad för oss som bor i Ljusdals kommun oavsett hur vi väljer våra företrädare i kommunstyret. Valtekniskt samarbete är en styggelse för oss väljare, det har dessutom inget värde för oss som ska välja utan handlar i stort sett bara om maktfördelning och i många fall kamp om åtråvärda poster.

Thomas Wandel

Demokratisk Rättvisa