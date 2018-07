Vad kan vi göra för dem som drabbats av bränderna?

De stora skogsbränderna som rasar i kommunen och som är tragedier för de berörda är verkligen att beklaga. Det är inte för att vinna poäng som jag skriver detta utan av rent medlidande för de drabbade. Hur kan kommunen bidra till att deras förluster minimeras?

Brandskadad skog kan i viss mån användas i sågverk om de anpassas för sågning av sådan. Däremot är massaindustrin helt förhindrad att ta emot massaved som har brandskador. Det som återstår är då produktion av bioenergi. De skogsägare som har brandskadad skog, privata eller bolag, kommer att behöva avverka mycket stora mängder brandskadad skog. Detta innebär att behovet av lagringskapacitet, yta för eventuell flisning och snabba, rationella transportmetoder måste tas fram. Vi konstaterar att kommunens ledning hittills vägrat ta en ledande roll i terminalfrågan under de år den varit aktuell. Är det äntligen dags nu – för att hjälpa till att minimera skadorna för de drabbade av bränderna?

Vad kan göras?

1) Glöm Kläppa, det tar för lång tid! Lagring kan ske på Bränta där det redan finns lagringsytor och dessa kan enkelt vid behov kompletteras med utökade ytor söder om befintligt industriområde (fiskodlingen).

2) Omlastning till järnväg kan under en övergångstid ske i Ede där man kan använda sig av det gamla spåret parallellt med riksvägen. En växel för anslutning kan enkelt läggas in. En yta mellan gamla spåret och riksvägen används för omlastning. Miljöhänsynen får stå tillbaka under en tid då omlastningen sker av det brandskadade virket (högre prioritet i några år).

3) Ekonomiskt stöd för att minimera skador har redan utlovats från centralt håll – måste hanteras.

4) Kommunen måste ta en ledande roll!

Ljusdals kommun behöver ett nytt ledarskap!

Bertil Asplund

fullmäktigekandidat för S