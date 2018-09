Svartmåla inte Nordanstigs ekonomi

Efter att Centern år 2002 tog över en ledande roll politiskt, har kommunen under 14 år redovisat positiva resultat på sista raden i boksluten. År 2017 är det första året med minusresultat på 9 miljoner kronor och mycket kan här kopplas till avvecklingen av vår flyktingorganisation som byggdes upp under 2016. Vår personal i kommunen har under 2018 arbetat mycket effektivt med att få kommunens ekonomi i balans och 2018 års prognos är att vi troligen kommer att nå ett nollresultat.

Vi ska investera och utveckla men inte spela med den ekonomiska trygghet som vi nu har byggt upp. Den nuvarande politiska ledningen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ritningar och förslag på ny förskola i Gnarp, utbyggnad av Lönnbergsskolan, ny gymnastikhall i Bergsjö, ett nytt högstadium i Bergsjö samt markanvisning och uppförande av 36 stycken trygghetsboenden i Bergsjö. Den politiska ledningen har även fattat beslut om en ombyggnad till 24 trygghetsboenden på Hagängsgården. Beslut är även taget om fiberutbyggnad i Hassela tätort och Stocka år 2018 samt Hassela glesbygd och delar av Gnarp 2019.

Det är alltså mycket positiva saker på gång i Nordanstig och Centerns politiker är beredda att även i fortsättningen ta ett stort ansvar för kommunens ekonomi och utveckling.

Stig Eng (C)