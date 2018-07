Svar på vit mans klimatfunderingar

Växthuseffekten är en förutsättning för livet. Utan den skulle jorden vara ett isklot. Växthusgaserna i atmosfären gör att en del av värmen från solen stannar kvar och inte strålar ut igen. Högre halt av växthusgaser ger högre temperatur. Ren matematik. Det är sant att klimatet på jorden har varierat kraftigt.

Jorden har gått in och ut ur istider de senaste tre miljoner åren. Dessa cykler styrs av rubbningar i jordaxelns lutning och jordens omloppsbana. De senaste 11 000 åren har klimatet varit ovanligt stabilt. Under den perioden har människan övergått från att vara jägare och samlare till att bli bofasta jordbrukare. Under denna period har vi också byggt upp vår civilisation. Den anpassningsförmåga som det nomadiserande livet som jägare/samlare innebar har vi inte längre. Vi är beroende av jordbruket för vår överlevnad. Ingen annan faktor än just koldioxidhalten i atmosfären korrelerar med den temperaturökning som vi nu ser. Detta är noga studerat av forskningen. Torkan vi nu upplever i Europa har i Sverige inneburit upp till 50 procent sködebortfall. Livsmedelsbrist och vattenbrist leder till konflikter. Det är de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna.

Katarina Johansson