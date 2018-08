Satsningarna i Ovanåker är inte gratis

Det fanns en tid när kommunen inte hade några låneskulder och investeringarna gick i takt med avskrivningskostnaderna på tidigare investeringar. Det vill säga att nya investeringar inte belastade budget mer än tidigare. Vissa hävdar att den investeringstakten vi hade då var för låg och snålt tilltagen. Kanske det. Men alternativet till det är inte att släppa alla begränsningar och shoppa lös utan tanke på morgondagen likt en Lyxfällan-deltagare.

Nuvarande S-ledda majoritet har byggt och investerat i en för Ovanåker icke tidigare skådad omfattning. Visst är det roligt när det händer saker och det byggs nya fina hus. Det skapar en känsla av det går bra nu.

Men det finns en baksida. Det är inte gratis. Ränte- och avskrivningskostnaderna för genomförda projekt har börjat ramla in och kommer att göra så under många år framåt. Hittills har Ovanåkers kommun lyckats undvika minusresultat på grund av att det ramlat in pengar från annat håll. Återbetalade pensionsmedel, flyktingersättningar, med mera. Men att bygga sin ekonomiska planering på att "det löser sig nog" är att stå med båda fötterna fast förankrade i tomma intet.

Kommunens politiska ledning har varit mer än väl luddig om på vilket sätt de ökade kostnaderna skall betalas. En kommun får inte gå med förlust. En kommun kan inte heller använda sig av gamla vinster för att betala framtida kostnader. De ökade kostnaderna måste antingen betalas genom ökade intäkter (höjda skatter/avgifter) eller sänkta kostnader för annan verksamhet (skola, omsorg, fritid, kultur).

Den nuvarande politiska majoriteten har tagit "hum-hum" i båten och borde få ro honom iland. Jag ser inte fram emot att kliva in och ta skit för de beslut som måste tas för att nuvarande ledning tror sig äga ett ymnighetshorn eller guldbyxor.

Nils Erik Falk, Spjälkaberg (C)