S köper röster via valfläsk på bekostnad av de utsatta

Det är en reform som kostar 5,4 miljarder kronor. En reform som omfattar cirka 1 miljon familjer.

Samtidigt förlorar familjer med barn som inte kan andas eller äta sin assistans. Totalt rör det sig om 1500 barn och ungdomar i Sveriges som drabbats av den S- och MP-styrda regeringen. En reform som skulle kosta cirka 750–800 miljoner att komma till rätta med

Är vi konspiratoriska och cyniskt så är detta ett kraftigt valfläsk. En miljon barn familjer ställs av sossarnas på detta sätt mot 1500 barn och ungdomar samt deras föräldrar som är i stort behov av hjälp från staten. Detta känns makthungrigt och så beräknande att man mår illa.

För dessa 5,4 miljarder så hade vi mycket hellre sett en återgång till en riktig assistans/LSS där barn som behöver hjälp att andas får samhällets stöd.

Ser vi bortom vad som hade varit betydligt bättre satsade slantar. Så funderar vi starkt över statsministerns ord om att det behövs fler arbetade timmar i landet, då han via denna reform plockar bort massor av timmar. Timmar som går in som skatt och betalar vår gemensamma välfärd. Vi är även starkt fundersamma över hur detta slår mot små och medelstora företag som redan idag har svårigheter med att hitta vikarier under de ledigheter som finns idag.

Det här valfläsket är en felprioritering från Socialdemokraterna. Det finns många sprickor och rena klyftor i det svenska samhället men detta valfläsk detta lagar ingen av dessa.

Magnus Svensson

1:a på C regionfullmäktige listorna i Hälsingland och Gästrikland

Ann-Helen Persson

2:a på regionfullmäktige listan i Gästrikland