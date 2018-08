Rim och reson i klimatdebatten

I Sverige bor drygt 0,1 procent av jordens befolkning. Enligt Internationella energirådet (International Energy Agency), där Sverige är medlem, släpper Sverige per capita ut cirka 4 ton koldioxid per år, som jämförelse är medelvärde för samtliga länder 4,4 ton koldioxid per capita. Det innebär att Sverige står för ungefär 0,1 procent av världens koldioxidutsläpp.

Så även om svensken i gemen, i sann rödgrön anda, slutar med så mycket som möjligt och utan att dö på kuppen, sätter sig på en överväxt betesmark och spelar på läppen så blir koldioxidutsläppen i världen ändå kvar till nästan 99,9 procent.

Stig Mörtman