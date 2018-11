Replik: Tony Björklund, Greta och kronprinsessan

Jag håller med dig Tony om slutsatserna om konsumismen i slutet av din insändare. Däremot måste jag protestera då det gäller orsakerna.

Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg medias under 1970-talet frekventa varningar om en nära annalkande istid. Så förbyttes allt under 1990-talet till varningar om en värmekatastrof på planeten orsakat av stigande halt av koldioxid. Och det håller i sig än i dag. Man ser nästan aldrig en diskussion i media om underlaget och de vetenskapliga beläggen för IPCCs teser. Det finns många välrenommerade klimatforskare, som inte alls håller med IPCC.

Jag ställer här en enkel fråga. Hur kan stigande halt av koldioxid i atmosfären ibland ge kallare klimat, ibland varmare klimat och ibland oförändrade temperaturer. År 1958 startade mätningarna av koldioxid i atmosfären vid Mauna Loa, och sedan dess har halten stigit i helt jämn takt från ca 300 miljondelar till drygt 400 miljondelar år 2018. Utvecklingen av jordens medeltemperatur har sedan 1958 utvecklats enligt följande: under de första 20 åren 1958-1977 blev det kallare, 1977-2003 blev det varmare och år 2018 är temperaturen ganska precis densamma som år 2003. Dessa mätresultat kan man se på www.climate4you.com under avsnitt Greenhouse gases en bit ner bland text och diagram. Det är i stort sett samma resultat som visas både för mätningar vid ytbaserade mätstationer och från mätningar via satellit efter 1978.

Det är nog helt enkelt så att vi inte vet vad som påverkar jordens temperatur. Kanske är det solens aktivitet med solfläckar, en gammal teori från början av 1800-talet? Nej, fram för bättre information och mer diskussion, det borde ansvarskännande media och politiker bidra med. Vetenskapen går framåt om den diskuteras och ifrågasätts. IPCC och deras klimatmodeller har ju visat sig urusla på att förutsäga utvecklingen av klimatet. Efter 30 år kan man jämföra deras förutsägelser under 1990-talet med ”facit” för 2000-talet. Inte en siffra rätt brukar man säga, för så dåliga har deras prognoser visat sig vara!

Så lugna ner er, ni som är skrämda av klimatalarmister. Vi verkar inte ha kommit närmare sanningen under de senaste 30 åren med IPCCs fastlåsta teser om koldioxiden. Och temperaturuppgången sedan 1958 till idag har varit ganska modest – 0,5 grader. Och enligt den gamla solfläcksteorin går vi nu mot ett kallare klimat!

Torbjörn Lang