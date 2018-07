Oviss väntan på X-Trafik

Sitter i skrivande stund (fredag morgon) på tåget och analyserar, och känner mig tacksam för att tåget verkar "gå som tåget" för mig i dag

Annat var det med X-tåget i riktning mot Sundsvall som våra ungdomar som hade varit på Hudikkalaset, skulle ta hem klockan 22.24 på torsdagskvällen, som för övrigt var den sista resan i den riktningen för dagen.

Resenärerna fick först den informationen att ersättningsbuss skulle komma vid klockan ett på natten.

Den informationen slocknade dock efter ett tag, med följden att en viss osäkerhetskänsla infann sig om det verkligen skulle komma att komma någon buss där i nattmörkret.

Och inte fanns det ju heller någonstans att vända sig med sina frågor vid den tiden på dygnet eftersom den servisen har stängt för dagen vid det laget.

Märklig inställning hos X-trafik att våra ungdomar ska behöva stå på en tågstation och vänta i två och en halv timme mitt i natten, och att man inte kan skicka en taxi om inga bussar finns att tillgå!

Ann-Kristin Berglund

tonårsmamma

Svar direkt

Hej Ann-Kristin!

Jag beklagar verkligen de problem ni upplevde under torsdagskvällen. Problemet berodde på att tåget inte kunde köras från Gävle på grund av elfel på banan. På grund av tekniska problem under torsdagen kunde vi heller inte uppdatera informationen om störningar och ersättningstrafik i vår app. Vi hade däremot en bemannad trafikupplysning öppet (vi har det under en testperiod hela trafikdygnet) som hade kunnat hjälpa till med korrekt information.

Andreas Eriksson

trafikutvecklingschef X-trafik