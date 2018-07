När ska väg 50 läggas om?

Efterlyser svar från Trafikverket angående vägen från Glössbo via Kinsta och till E-Center i Söderhamn. Har jag drömt att denna sträcka skulle göras i ordning? Vägen är ju bitvis under all kritik. Det har lappats här och där, men på sina ställen är lappningarna högre än körbanan, så då blir det ju ojämnt ändå, lite som en nyasfalterad tvättbräda. Finns det inga chefer som besiktar utfört arbete?

Sedan kan även vägansvariga på kommunen ta en sväng runt på gatorna i centrala Söderhamn. Där kommer även ni att hitta hålor.

Potthålsletaren

Trafikverket har erbjudits svara på insändaren, men inget svar har kommit.

Insänt