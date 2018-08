... men här lovade ni ett badhus, M!

Jag välkomnar Moderaternas förtydligande i debatten om ett nytt badhus. Dock har Moderaterna skrivit om bygget av ett nytt badhus i en tidigare insändare i Hudiksvalls Tidning. Den texten löd: ”Ett nytt badhus och idrottscentrum ska projekteras och byggas”.

En liknande text går att hitta under en fråga på Mittmedias tjänst #Kandulova. Där svarar Moderaterna att badhuset ska projekteras 2019 och börja byggas inom några år. Jag har då gjort tolkningen att Moderaterna går till val på att ett nytt badhus ska byggas under nästa mandatperiod. Att då mena att jag far med osanning tycker jag är underligt. Moderaterna måste bli tydligare mot väljarna vad som gäller för deras planer på ett nytt badhus.

Jag hoppas också att Moderaterna har frågan om en hållbar ekonomi först, trots att ni inte skriver det i sitt svar. Alla partier måste under nästa mandatperiod se till att få ordning på den tuffa ekonomiska situation som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har satt Hudiksvalls kommun i. Då ska vi inte ha fokus på att projektera eller bygga kommunala skrytbyggen, utan vi ska visa på det nya ledarskap som Hudiksvalls kommun behöver.

Anton Stark (C)

toppkandidat till kommunfullmäktige

I och med denna replik flyttar vi eventuell ytterligare repliker i debatten om badhus i Hudiksvall ut på helahälsingland.se.

