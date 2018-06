Luftslottet finns i verkligheten

Under kommunstyrelsens möte 5 juni kom det fram att det fanns en kalkyl redan våren 2017 som pekade på att kostnaden troligen skulle bli 165 miljoner kronor. Trots det så var äskandet från kommunfullmäktige 115 miljoner. Varför skrevs kontrakt på etapp 1 när det var känt att totalbudgeten inte håller?

När vi från C och KD besökte skolbygget inför starten senhösten 2017 var beskedet att det var 115 miljoner som gällde. Det är kanske inte så konstigt att vi känner oss förda bakom ljuset. Innan bygget startade talade Håkan Englund om vikten av samsyn under ett kommunstyrelsemöte då bygget skulle pågå över mer än en mandatperiod. Varför har det då varit så svårt att få information om den fördyring som tydligen varit känd under lång tid?

Det är också ett bra taktiskt försök att avleda uppmärksamheten från sitt eget misslyckande och peka på att vårt förslag till en helt ny f-6 skola skulle var ett luftslott helt utan kalkyl. Nu är det så att Håkan själv har besökt den skolan utanför Falun som faktiskt finns i verkligheten. Priset var ca 25 miljoner och omräknat till vårt behov bli 50 miljoner. Den skulle ha byggts ihop dockad med den gamla skolan och redan nu varit färdig för inflyttning. Då hade man kunnat börjat med etapp två. Att renovera den gamla skolan. Vem som gissar bäst får vi aldrig veta. Men vi hade sluppit det som Yoomi Renström så korrekt påpekade på kommunstyrelsen. Att det inte är lätt att bygga om en skola samtidigt som det pågår verksamhet där!

Bertil Eriksson (KD)

Björn Mårtensson (C)