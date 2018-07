Hudiksvall kan inte vara tyst året om

Boendemiljö är viktigt. Men vilken sorts boendemiljö kan man förväntas få om man bor centralt i Hudiksvall? Hudiksvall är på väg att växa och bli ännu större. Som ett positivt led av detta anordnas evenemang som växer runt om i hela kommunen. Turistnäringen växer så det knakar och alla drar sitt strå till stacken. Det är så det fungerar om man vill tillsammans vill växa och bli större och bättre.

Förväntar man sig lugna hemmakvällar 365 dagar om året kanske man ska söka sig bort från den centrala kärnan. Förväntar man sig att bo centralt i vår kommuns "huvudstad" och dessutom inte bli störd av eventuella evenemang eller människor som gasar med bilen så kanske man har för höga förväntningar.

Förväntar man sig dessutom att kommunen ska stå och vifta bort gasmolnen eller förbjuda ett av de största evenemangen som händer i centrala Hudiksvall under året så har man för höga förväntningar.

Det är tråkigt att ditt morgonkaffe på balkongen blir lidande just dessa dagar. Men det kanske är just det som är ditt strå till stacken. Att låta andra ha roligt medan du biter ihop just denna vecka. För nånstans förstår du säkert att detta är viktigt. Inte minst för alla dessa människor som arbetar med sina bilar året runt för att få visa upp dom. Att dom faktiskt bevarar en bit historia i alla dessa bilar och årsmodeller.

Men detta är också viktigt för att få besökare till kommunen och visas att Hudiksvall är en kommun vi är stolta över. Mitt råd är att öppna ögonen ännu mer och nästa gång gå ut på gatan och fråga om du får åka med i stället. Jag kan garantera att du gärna får åka med i någons bil.

Se den stora bilden i stället..

Chrille